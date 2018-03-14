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Летом нас ожидает очередное падение мировых цен на нефть
Делегация ОПЕК, по информации рейтингового издания The Wall Street Journal, уехала из Соединенных Штатов Америки с нулевым результатом после затяжных переговоров, а значит, летом нас ожидает очередное падение мировых цен на нефть. По крайней мере, министр нефти Ирана уже заявил, что будет инициировать разрыв сделки, в рамках которой страны картеля и Россия добровольно отказывались от добычи 1,8 млн баррелей в день. Как передает replyua.net, об этом в эфире одного из телеканалов отметил украинский политолог Андрей Плахонин.
По его словам, вторые подряд переговоры ОПЕК в США были попыткой найти общий язык с производителями сланцевой нефти о необходимости поддерживать цену порядка 70 долларов за баррель. На практике, оказалось, что в одних Соединенных Штатах сланцевую нефть добывают около тысячи компаний, и из-за отсутствия каких-либо объединений между ними, с ними невозможно заключить хоть какой-то договор.
Политолог рассказал, что пока ОПЕК согласованно, чтобы поднять цену, снижал добычу, добыча нефти в США выросла на 1,1 млн баррелей в сутки, так что, дальнейшее продолжение снижения добычи, по меткому определению главы ОПЕК, все равно что «прострелить ногу самому себе». Считают, что решение об увеличении добычи нефти странами ОПЕК будет принято на июньском заседании организации.
Теги: Донбасс, цена, нефть, лето
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