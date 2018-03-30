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Уже через 10 – 15 лет: мир предупредили о неизбежности начала новой войны
Вполне возможно, что спустя 10 – 15 лет Саудовская Аравия начнет войну с Ираном. Как передает replyua.net со ссылкой на «РИА Новости», об этом сообщил Мухаммед бен Салман Аль Сауд, являющийся принцем Саудовской Аравии. В том числе, в беседе с журналистами авторитетного издания Wall Street Journal наследник престола обратился с призывом к международному сообществу к более жестким санкциям против Тегерана, так как это поможет избежать военного противостояния в регионе.
«Нам необходимо добиться этого, чтобы избежать военного конфликта. Если мы не сумеем этого сделать, у нас через 10-15 лет, вероятно, начнется война с Ираном», – пояснил он. Как известно, Эр-Рияд предъявил обвинения Тегерану в незаконной поставке вооружения, включая ракета, повстанцам в Йемене.
Вооруженный конфликт в Йемене начался в 2014 году. Его участниками являются, с одной стороны, повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла», с другой – правительственные войска и ополчение, лояльно относящиеся к президенту Абд Раббу Мансуру Хади.
Теги: Донбасс, война, Саудовская Аравия
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