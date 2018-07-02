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РФ готова построить «Северный поток-2» за «свои кровные»
Если Соединенные Штаты введут санкции против европейских компаний, которые участвуют в строительстве «Северного потока-2», Россия самостоятельно профинансирует этот проект.
Как информирует replyua.net со ссылкой на DW, такое заявление прозвучало от Пола Коркорана, финансового директора компании Nord Stream 2. «Проект, безусловно, будет профинансирован. Это важно для Газпрома, а Россия в настоящий момент имеет высокий запас ликвидности в евро», – отметил Коркоран. По его словам, инициатива при необходимости может быть реализована и без капиталовложений из Запада.
Впрочем, в российском холдинге «Газпром» пока не делали таких заявлений, и эту информацию там не комментируют. Ранее Вашингтон пригрозил европейским компаниям введением санкций, если они будут принимать участие в строительстве российского газопровода.
Теги: Россия, Донбасс, Северный поток
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