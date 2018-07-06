Светящиеся растения из Аватара появятся на Земле

06.07.2018 15:20

Ученые создали специальные наночастицы.



Все помнят эти удивительные люминесцентные растения, которые освещали путнику дорогу в непроходимых джунглях далекой планеты?



Об этом пишет Хроника.инфосо ссылкой на НОВОСТИ МИРА ИННОВАЦИЙ.



Ученые решили вывести такие растения на Земле, причем интерес этот не только научный: такие растения позволят экономить на искусственном освещении.



Результаты опубликованы в издании Nano Letters.



И это лишь на первый взгляд кажется фантастикой, ведь, если подумать, природа уже произвела множество биолюминесцентных организмов. Впрочем, растений среди них нет. Пока нет.



Все попытки создать светящуюся зелень до сих пор ограничивались внедрением гена светлячка в декоративный табак. И это чертовски сложно, если хотите — сделать так, чтобы нужные компоненты оказались в нужном месте.



Чтобы лучше контролировать ситуацию, ученые создали специальные наночастицы со светоизлучающим люциферином, с люциферазой, которая заставляет люциферин светиться, и с коэнзимом А, который влияет на активность люциферазы. И внедрили эти частицы в многолетнее растение кресс водяной.



В итоге удалось добиться светимости, аналогичной светодиоду мощностью 1 микроватт, а это в 100000 раз ярче, чем генетически модифиированный табак.



Позаботились и о выключателе — сделали специальный компонент, введение которого блокирует активность люциферазы.



Уже сейчас можно предположить, что светящиеся растения в городах и парках позволят существенно сэкономить на вечернем и ночном освещении.