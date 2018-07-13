На китаянку напал "пьяный краб" (ВИДЕО)

13.07.2018 10:00

В сети опубликовали видеоролик, на котором видно, как китайскую блогершу "укусил" за губу краб, которого она ела, сообщает Телеканал новостей «24».

Пользователи сети предположили, что девушка лакомилась "пьяным крабом" – известным в Китае экзотическим блюдом. Перед подачей повар замачивает живое ракообразное в алкоголе, пока оно не перестанет двигаться.