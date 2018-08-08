- В соцсетях "убили" одиозного Царева: экс-"регионал" опроверг слухи о своей "смерти"18:10
- Вступление Грузии и Украины в НАТО: в МИД Литвы сообщили неприятную новость17:38
- Россию признают спонсором терроризма – подробности невероятного удара из США 16:35
- В Кении свинья родила человекоподобного поросенка. ВИДЕО15:05
- Медведев хочет решить проблему водоснабжения Крыма, задействовав Росатом и Минобороны14:24
- В Китае ребенок выпал с 17-го этажа и не получил травм13:00
- Прекращение автобусного сообщения с Россией: у Порошенко назвали причины12:45
- Порошенко пообщался с Госсекретарем США: всплыли интересные подробности разговора11:08
- Стало известно, что Путин предложил Трампу по вопросу ядерного оружия10:18
- Будапешт всерьез взялся за Закарпатье: эксперт озвучил печальный прогноз10:00
В соцсетях "убили" одиозного Царева: экс-"регионал" опроверг слухи о своей "смерти"
Скандального нардепа от "Партии регионов" пользователи Сети "похоронили" утром 8 августа.
В соцсетях появилась информация о том, что скандального экс-депутата якобы убили в центре российской столицы. Сенсационное сообщение "подхватил" ряд украинских СМИ, информирует "Диалог.UA". Точку в сложившейся ситуации поставил сам Царев.
Беглый экс-нардеп, который скрывается на территории аннексированного Крымского полуострова, отреагировал на слухи о своем "убийстве" на странице в Twitter. Также комментарий от обвиняемого в госизмене получило и издание "Крым.Реалии". Экс-"регионал" отметил, что его "хоронили" больше десяти раз, иногда подкрепляя информацию снимками его "мертвого".
Ранее скандальный нардеп "взорвал" Сеть своим очередным ляпом, вызвав насмешки у пользователей. Также "регионал" умудрился опозориться и в эфире российского телевидения своим "жутким" прогнозом для украинцев. Напомним, Царева уличили в "сливе" военных секретов страны-агрессора.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Партия регионов, Донбасс, смерть, слухи, опровержение
- Политиков просят отказаться от пиара на смертях
- Умер нардеп-регионал
- В Луганской области погиб депутат от Партии регионов
- В ПР решили, что участник акции протеста в Донецке погиб за грехи Тимошенко
- "Я полон сил для борьбы с ублюдками! " - Зорян Шкиряк прокомментировал слухи о своей смерти
- Виктор Янукович потерял вторую маму
- На КПВВ «Марьинка» прогремел взрыв: люди эвакуированы17:50
- «Шмонают все машины»: на въезде в оккупированный Луганск огромная пробка15:58
- В Мариуполе на Центральном пляже в море стекает поток грязной воды15:20
- Военные РФ в ОРДО избили наемника и живьем закопали его в землю14:52
- Что происходит? Мариупольцы руками сгребают тысячи мертвых бычков на побережье Азовского моря (ВИДЕО)13:40
- «Наехали на мину»: трое боевиков подорвались на минах12:28
- «От «Новороссии» никто не отказался!»: журналист рассказал о новой опасности в Украине12:05
- В зоне ООС не стихают бои: оккупанты понесли серьезные потери10:50
- Тука: "Прежнего Донбасса уже не будет"22:31
- В ОРДО подорвали при помощи ПТУР "Урал" с боевиками: трое погибших21:10
- Студенческие стипендии в Украине: кто и сколько получит, появилась официальная информация19:00
- Трамп написал Путину письмо18:40
- На Закарпатье контрабандисты подстрелили пограничника18:25
- В соцсетях "убили" одиозного Царева: экс-"регионал" опроверг слухи о своей "смерти"18:10
- На КПВВ «Марьинка» прогремел взрыв: люди эвакуированы17:50
- Вступление Грузии и Украины в НАТО: в МИД Литвы сообщили неприятную новость17:38
- Энергокомпаниям официально разрешили повышать тарифы17:25
- Солдат-срочник сделал доклад о порядке на службе и застрелился17:08
- Это популярное лакомство может быть смертельно опасным16:50
- Россию признают спонсором терроризма – подробности невероятного удара из США 16:35
- Это популярное лакомство может быть смертельно опасным16:50
- Как избавиться от венца безбрачия разным знакам зодиака13:27
- Как распознать человека с плохой энергетикой09:45
- Как кошка указывает на присутствие негатива в доме09:02
- Какие знаки зодиака самые умные07:43
- Врачи признали длительный сон опасным для жизни07:25
- Смертельный листериоз: как защититься жителям Донбасса20:36
- Стало известно, как работодатели обманывают украинцев19:42
- 7 ошибок перед сном, из-за которых растёт вес15:19
- Если бы все водители знали эти 18 правил, 90% ДТП бы просто не было13:45
- "Сильные прилеты, гремят взрывы"! В Донецке была адская ночь
- В "ДНР" началась "предвыборная кампания". Стали известны конкуренты Захарченко
- В Луганской области идет "охота" на патриотов
- "Выборы" "главы" в "ДНР" могут не состояться: в Донецке решили, как поступить с Захарченко - подробности
- Путину "настучали" на террориста Пасечника: в оккупированном Луганске жалуются, что "ЛНР" обезглавили, - подробности
- Чтобы получить пенсии, пенсионерам ОРДЛО приходится становиться фиктивными переселенцами. ВИДЕО
- Процесс реинтеграции Донбасса уже запущен. ВИДЕО
- В «ДНР» подписан ещё один указ о школьной форме
- Дончане поделились фотографиями «хозяйствования» оккупационных «властей ДНР»
- В ОРДЛО будет работать Переходная Администрация. ВИДЕО