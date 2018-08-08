В соцсетях "убили" одиозного Царева: экс-"регионал" опроверг слухи о своей "смерти"

08.08.2018 18:10

Скандального нардепа от "Партии регионов" пользователи Сети "похоронили" утром 8 августа.

В соцсетях появилась информация о том, что скандального экс-депутата якобы убили в центре российской столицы. Сенсационное сообщение "подхватил" ряд украинских СМИ, информирует "Диалог.UA". Точку в сложившейся ситуации поставил сам Царев.

Беглый экс-нардеп, который скрывается на территории аннексированного Крымского полуострова, отреагировал на слухи о своем "убийстве" на странице в Twitter. Также комментарий от обвиняемого в госизмене получило и издание "Крым.Реалии". Экс-"регионал" отметил, что его "хоронили" больше десяти раз, иногда подкрепляя информацию снимками его "мертвого".

Ранее скандальный нардеп "взорвал" Сеть своим очередным ляпом, вызвав насмешки у пользователей. Также "регионал" умудрился опозориться и в эфире российского телевидения своим "жутким" прогнозом для украинцев. Напомним, Царева уличили в "сливе" военных секретов страны-агрессора.





Источник: www.dialog.ua