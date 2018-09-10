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В США в McDonald’s произошла стрельба, есть жертвы

10.09.2018 11:00
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В США в McDonald’s произошла стрельба, есть жертвы

По предварительным данным, стрельба произошла из-за конфликта на бытовой почве.

В американском городе Оберн (штат Алабама) произошла стрельба в McDonald’s – погиб один человек и еще четверо получили ранения. Об этом сообщается на сайте местной полиции в воскресенье, 9 сентября.

Согласно сообщению, стражи порядка прибыли в 02:30 по местному времени на место происшествия, где обнаружили тело 20-летнего мужчины с огнестрельными ранениями.

Четверо пострадавших, среди которых студент Обернского университета, госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, стрельба произошла из-за конфликта на бытовой почве. Угрозы для студентов университета нет.

Погибшему и пострадавшим в результате стрельбы было от 16 лет до 21 года.

 

Источник: https://antikor.com.ua 



Теги: США, Донбасс, МакДональдс, стрельба
 
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