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В США в McDonald’s произошла стрельба, есть жертвы
По предварительным данным, стрельба произошла из-за конфликта на бытовой почве.
В американском городе Оберн (штат Алабама) произошла стрельба в McDonald’s – погиб один человек и еще четверо получили ранения. Об этом сообщается на сайте местной полиции в воскресенье, 9 сентября.
Согласно сообщению, стражи порядка прибыли в 02:30 по местному времени на место происшествия, где обнаружили тело 20-летнего мужчины с огнестрельными ранениями.
Четверо пострадавших, среди которых студент Обернского университета, госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии.
По предварительным данным, стрельба произошла из-за конфликта на бытовой почве. Угрозы для студентов университета нет.
Погибшему и пострадавшим в результате стрельбы было от 16 лет до 21 года.
Источник: https://antikor.com.ua
Теги: США, Донбасс, МакДональдс, стрельба
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