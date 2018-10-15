В Канаде изобрели камеру, "замораживающую" время

15.10.2018 18:15

Самая быстра камера делает 10 трлн снимков в секунду.



Ученые из канадского Университета Квебека изобрели самую быструю в мире камеру, которая делает 10 трлн снимков в секунду, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.



Как сообщает портал Futurism, канадские изобретатели произвели самую быструю в мире камеру.



Аппарат может снимать 100 млрд кадров в секунду, но, благодаря "одновременной записи статического изображения и выполнению сложной математики" эту цифру увеличили до 10 трлн.



Этого достаточно, чтобы запечатлеть световой луч в космосе, хотя практически камеру планируют применять в биомедицинских и материальных исследованиях.



"Это является достижением, но мы уже видим возможности для увеличения скорости к одному квадриллиону кадров в секунду", -заявляют создатели камеры.



Устройство получило название T-СUP - аббревиатура технологии "сжатая ультрабыстрая фотография" и приставка T (триллион).



Предыдущий рекорд был установлен в 2015-м, тогда камера делала 4,4 трлн кадров в секунду.