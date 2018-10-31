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В Лондоне раскопали 700-летнюю «рыбу-вампира»

31.10.2018 10:29
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В Лондоне раскопали 700-летнюю «рыбу-вампира»

Их внимание привлекли останки рыбы, которая оказалась речной миногой.

Археологи обнаружили в глубокой средневековой выгребной яме в центре Лондона острые зубы "рыбы-вампира" - речной миноги Lampetra fluviatilis.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

Как сообщает Live Science, открытие совершили сотрудники Музея Лондонской археологии. Они просеивали грунт, поднятый из средневековой выгребной ямы. 

Ее также называют "вампиром", поскольку она присасывается к телам своих жертв и питается их кровью. Это хищник-паразит, обладающий внушительным комплектом острых зубов. Несмотря на устрашающий вид, она всегда считалась деликатесом.

Так, согласно летописи король Генрих I умер в возрасте 68 лет в 1135 году после того, как объелся жирных миног. Несмотря на обилие письменных упоминаний, археологических находок "рыбы-вампира" практически не было.

К слову, анализ показал, что выгребная яма использовалась в период между 1270 



Теги: Донбасс, Лондон, рыба, минога
 
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