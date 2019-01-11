Россияне угрожают Путину вооруженным восстанием

11.01.2019 18:40

Ситуация в России с передачей части островов Курильской гряды Японии приближается к вооруженному бунту против Путина.

В социальных сетях опубликованы фотографии проживающих на Курилах молодых россиян, которые угрожают российским властям вооруженным сопротивлением в случае попытки передать Курилы Японии.

Пользователи пишут, что Путин не понимает, в какую игру он ввязывается и какими последствиями для него может обернуться скандальное решение отдать острова японцам. При этом электоральный удар по Путину будет серьезный, о чем пишут российские СМИ.

Однако публикация фотографии агрессивно настроенных россиян в военной форме выглядит как последнее предупреждение Путину.



Источник: www.dialog.ua