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Японец рассказал невероятную историю жизни с девушкой, болеющей амнезией
Парню приходится ежедневно влюблять девушку в себя.
Многие из нас наверняка смотрели романтическую комедию под названием «50 первых поцелуев» (2004 год выпуска). Фильм рассказывает о молодой женщине, страдающей потерей памяти после пережитой ею автокатастрофы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Каждое утро воспоминания героини фильма возвращаются к тому дню, когда произошла авария. Таким образом, после очередного пробуждения она не помнит того, что происходило накануне. И однажды в нее влюбляется, причем небезответно, обаятельный мужчина, который понимает: для сохранения этих отношений ему придется ежедневно завоевывать любовь своей избранницы.
Удивительно, но похожая история происходит сейчас в Стране восходящего солнца, причем в реальной жизни. На днях японские телеканалы показали трогательный сюжет о 24-летней Маруяме и ее 25-летнем женихе Ли. Девушка страдает амнезией, и каждое утро ее память начисто стирается. Маруяма не помнит, кто она, не понимает, где находится и кто оказывается рядом с нею. Своего молодого человека, как и всех прочих людей, она воспринимает как незнакомца.
Поэтому Ли ежедневно приходится не только говорить своей возлюбленной о том, что с ней произошло и происходит, но и доказывать, что им суждено быть вместе. И это почти всегда срабатывает, несмотря на то что поначалу девушка теряется и не может свыкнуться с окружающей действительностью.
Молодые люди встречались два с половиной года и уже подумывали о свадьбе, когда произошел несчастный случай, изменивший жизнь обоих. Маруяма ехала на велосипеде, и ее на большой скорости сбила машина. Несколько месяцев девушка провела в коме и, к счастью (или, как считают некоторые, к несчастью), очнулась. При этом она потеряла память и продолжает терять ее ежедневно, просыпаясь после ночного сна словно родившейся заново. Родные, жених и друзья вынуждены всякий раз представляться несчастной и помогать ей вернуться к реальности.
Увы, пока состояние девушки не улучшилось ни на йоту. Несколько раз она даже пыталась убежать из дома и разорвать отношения с близкими людьми, но на следующее утро все возвращалось на круги своя. В лучшие же дни Маруяма, напротив, проявляет к своему жениху небывалую нежность и не отпускает от себя ни на минуту.
Врачи посоветовали необычной больной регулярно записывать все приходящие к ней воспоминания, чтобы девушке было легче возвращаться к собственной жизни. Это несколько помогает Маруяме, однако она не может писать слишком много, иначе все ее существование превратится в заполнение дневника и чтение оставленных накануне посланий – самой себе…
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