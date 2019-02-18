Помощи не будет: стало известно о плане Путина по захвату Беларуси

18.02.2019 21:42

Международная изоляция Беларуси и поведение ее президента Александра Лукашенко приближают государство к полному слиянию с Россией.

Об этом идет речь в сообщении Национального корпуса в Facebook, где отмечается важность 2018 года, который ознаменовался активным давлением Кремля на Лукашенко для "более тесной интеграции" между странами.

"Формально еще в 1996 году Беларусь и РФ создали так называемое Союзное государство. Теперь же Путин стремится достичь фактического исполнения этой сделки”, — считают в Нацкорпусе.

Отмечается, что Лукашенко имеет очень слабые позиции в переговорах Минска и Москвы об отношениях между странами в будущем.

"Государство находится в международной изоляции, ее экономика очень сильно зависима от российских кредитов и инвестиций, военные силы немногочисленны и насыщенны московской агентурой. К тому же за годы антинациональной советской политики Лукашенко миллионы белорусов потеряли этническую самобытность, идентифицируя себя с "русским миром" и "советчиной", — сказано в сообщении.

В Нацкорпусе добавили, что "попытки Лукашенко уместиться на европейском и евразийском стульях одновременно повернулись против него, угрожая самому существованию Беларуси".

Источник: https://from-ua.com