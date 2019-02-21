В США испытали препарат, замедляющий старение

21.02.2019 10:17

Это первые такие испытания на людях.



Эксперты определили, что с возрастом большинство клеток умирает, однако остаются те, которые продолжают генерировать химические процессы без возможности делиться. Эти клетки могут как раз производить вещества, участвующие в старении, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.



По мнению ученых, в частности Николаса Муси из Техасского университета в Остине, удаление подобных клеток поможет предотвратить развитие возрастных заболеваний и замедлить процесс старения.



Чтобы доказать эту теорию, к исследованию были привлечены четырнадцать пожилых людей, страдающих идиопатическим легочным фиброзом. На протяжении 3-х недель люди принимали препараты от лейкемии дезатиниб и добавку кварцетин. По окончании эксперимента все «пациенты» были в состоянии преодолевать пеша большее расстояние, чем ранее. Примечательно, что никаких серьезных побочных эффектов выявлено не было.



Пока что нельзя точно сказать, что комбинация средств является эффективной. Ученым придется провести ещё множество экспериментов. На данный момент специалисты изучают реакцию 20-ти людей с хроническим заболеванием почек и 15-ти граждан с лёгочными болезнями.