Историческое событие в Ватикане: Папа Римский разрешил открыть секретные данные времен Второй мировой войны

04.03.2019 21:42

От Папы Римского Франциска поступило заявление о том, что Ватиканом будут полностью открыты секретные архивы. Информацию предоставляет "Радио Свобода", Как сообщается, в секретных архивах говорится о понтификате Папы Пия XII. Стоит сказать о том, что этот шаг евреи добивались десятилетиями. Известно, что некоторые израильские исследователи обвиняют папу, который родился в Италии и возглавлял католическую церковь с 1939 до 1958 года, в попустительстве Холокоста в ходе Второй мировой войны. По словам защитника Пия XII, в работе папа избегал публичности, пытаясь спасти тех, кого преследовали нацисты. В данном случае говорится о том, что были открыты двери монастырей, включая другие церковные помещения, где евреи могли получить убежище. Отмечается, что открытие архива анонсировано на 2 марта 2020 года. По словам Папы Римского Франциска, церковь не боится истории.



Источник : https://www.dialog.ua