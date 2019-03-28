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Это не земной самолет: над Аляской засняли НЛО
На Аляске, в городе Анкоридж, засняли очередное НЛО.
По словам очевидцев, таинственный объект имел огромный размер и был красного цвета. На кадрах видно, как за ним тянутся две струйки черного дыма, передает Главред.
В ВВС США уже заявили, что это не их рук дело: пресс-секретарь Эрин Итон близлежащей Объединенной базы Элмендорф-Ричардсон заверила, что заснятый объект не имеет к ним никакого отношения.
Представители Федерального управления гражданской авиации добавили, что объект на видео не был самолетом, и что в это время они не получали никаких сообщений о проблемах авиации.
В то же время директор находящегося в Вашингтоне Национального центра сообщений об НЛО Питер Дэвидсон уже назвал объект видео "высотным реактивным авиалайнером с следами за ним".
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Аляска, НЛО, самолет
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