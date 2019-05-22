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Землю хотят уничтожить: космическая атака на супервулкан Йеллоустоун попала на видео
22.05.2019 07:43
Перед первым крупным выбросом магмы из Йеллоустонского супервулканав небе был заснят инопланетный корабль с Марса, пишет Апостроф.
Ученые считают, что космический корабль прибыл на Землю с Марса, а за извержением Йеллоустонского супервулкана стоят именно пришельцы. Более того, среди исследователей бытует мнение, что марсианские пришельцы хотят взорвать супервулкан, чтобы уничтожить человечество окончательно
Исходя из последних исследований, уфологи пришли к выводу, что именно на Марсе располагаются фермы, с загадочными космическими грибами, которые служат пищей для подземных баз марсиан.
Пока ученые не могут дать точный ответ, увенчалась ли попытка пришельцев успехом и произойдет ли дальнейшая активизация Йеллоустонского вулкана.
Теги: Донбасс, космос, вулкан, Йеллоустонский парк
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