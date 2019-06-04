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На дне Мексиканского залива нашли древний корабль
Специалисты Национального управления по исследованиям океанов и атмосферы выполняли инженерное погружения для тестирования нового оборудования с дистанционным управлением.
Во время этого было обнаружено деревянное парусное судно середины XIX века. Об этом сообщает journalist.today, передает "Диалог.UA".
Ранее американские ученые из Чикагского университета обнаружили на дне Индийского океана уникальную находку, так называемую "капсулу времени".
Длина корабля составляет 37,8 м. Это могло быть грузовое или торговое судно. Пока не могут установить, какому государству он принадлежал.
На руле корабля обнаружили надпись 2109. Он может раскрыть его происхождения. На некоторых деталях корабля нашли следы горения. Судно могло затонуть в результате пожара.
Теги: Донбасс, пожар, ученые, оборудование, находка, погружение, Мексиканский залив, корабль
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