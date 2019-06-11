Женщина вместо туалета воспользовалась аварийным выходом в самолёте

11.06.2019 16:57

Довольно курьёзный случай произошёл в самолёте Pakistan International Airlines, который следовал по маршруту Манчестер-Исламабад. Так пишет replyua.net.

Пассажирское судно уже было готово к вылету. Присутствующих на борту попросили пристегнуть ремни безопасности. Но для одной из пассажирок данные просьбы оказались ни к чему. Ведь ей захотелось в туалет. И, не смотря на технику безопасности, пассажирка покинула занимаемое место и направилась в сторону уборной. Однако она не смогла чётко сориентироваться, какие двери должна открыть, чтобы попасть в туалет. Поэтому открыла аварийный выход. В результате таких действий сработала аварийная система. В частности, автоматически был выброшен аварийный надувной трап. Это привело к задержке рейса. Пассажиры были вынуждены ожидать вылета ещё 8 часов. Представители авиакомпании находятся в полном недоумении относительно того, где на момент происшествия пребывали члены экипажа. Ведь во время вылета они обязаны находиться рядом с аварийным выходом.

Специалисты пообещали установить истинные причины происшествия. К тому же, они обратились к людям с призывом максимально придерживаться техники безопасности, чтобы избежать как курьёзных, так и трагических случае