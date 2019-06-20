Трамп подтвердил, что встретится с Путиным на саммите G20

20.06.2019 11:42

Глава Белого дома Дональд Трамп подтвердил информацию о том, что встретится с с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке.

Об этом он заявил в интервью Fox News.

«Я хочу поладить с Россией и думаю, что так и будет. Я хочу поладить с Китаем и думаю, что так и будет. Я буду встречаться с ними обоими на следующей неделе в Японии на G20», — сказал американский лидер.

Источник: https://donpress.com