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Трамп подтвердил, что встретится с Путиным на саммите G20
20.06.2019 11:42
Глава Белого дома Дональд Трамп подтвердил информацию о том, что встретится с с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке.
Об этом он заявил в интервью Fox News.
«Я хочу поладить с Россией и думаю, что так и будет. Я хочу поладить с Китаем и думаю, что так и будет. Я буду встречаться с ними обоими на следующей неделе в Японии на G20», — сказал американский лидер.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, саммит, Путин, встреча, Дональд Трамп
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