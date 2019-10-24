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Расстреляли авто известного певца в Москве, появились подробности: «был с девушкой»
Авто музыканта Александра Павлова, известного как Pabl.A, обстреляли неизвестные возле его дома
Так, стало известно, что авто известного российского репера Александра Павлова, известного как Pabl.A, обстреляли неизвестные возле его дома. Инцидент произошел 20 октября на улице Ивана Франко недалеко от дома артиста, пишут Metronews.
В момент обстрела в авто находился сам музыкант и его девушка. Известно, что выстрелы попали в боковое стекло со стороны водителя. Но к счастью, ни водитель, ни его пассажир не пострадали. По словам артиста, он не успел рассмотреть лица злоумышленников. После происшествия Pabl.A написал заявление в полицию
Известно, что Александр родился в Киеве, после поступил на обучение в 2013 в МГИМО учится и работает в Москве. А в родном Киеве открыл студию звукозаписи.
Pabl.A сочиняет песни и музыкальные композиции в стилях рэп и хип-хоп.
В 2017 году музыкант попал в жуткую аварию в Киеве вместе с сыном известного украинского политика. Он ехал возвращать дорогой, ранее арендованный автомобиль для съемок в клипе, обратно своему владельцу. За рулем в тот момент находился не он. Автомобиль наехал на пешехода. Рэпер и пешеход получили множественные травмы.
В результате этой трагедии Pabl.A лишился обеих ног и теперь ходит на протезах.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Москва, певец, расстрел
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