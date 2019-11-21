- Вице-премьером Канады стала этническая украинка 19:19
- ФСБ РФ заявила о задержании в Южном военном округе "украинского шпиона"09:00
- Билл Гейтс вернул себе звание самого богатого человека в мире13:00
- В Тбилиси спецназ разогнал протестующих под парламентом16:30
- Россия передала Украине захваченные корабли13:00
- Россия возвращает украинские корабли, задержанные в Керченском проливе08:30
- В России внезапно умер известный оппозиционер20:00
- США предложили Северной Корее возобновить переговоры по ядерной программе 17:36
- Израиль атаковал ХАМАС в секторе Газа13:06
- Путин назвал условия 25%-й скидки на газ для Украины10:15
Вице-премьером Канады стала этническая украинка
В Канаде объявили состав нового правительства – спустя месяц после победы на парламентских выборах Либеральной партии премьера Джастина Трюдо. В новом Кабмине нашлось место и бывшему министру иностранных дел Канады Христе Фриланд – она станет вице-премьером – министром межправительственных дел и будет отвечать за кооперацию правительства с властями в провинциях.
Фриланд – уроженка Канады украинского происхождения. Ее родители – мать Галина Хомяк, украинка по происхождению, и отец – канадец Дональд Фриланд – были адвокатами. Фриланд училась в Адриатическом колледже объединенного мира, а также получила степень бакалавра в Гарварде и магистра в Оксфорде.
В новый кабинет удалось попасть и нескольким другим бывшим министрам. В частности, новым главой МИД станет экс-министр инфраструктуры и сообществ Франсуа-Филипп Шампань, а экс-министр рыболовства, океанов и канадской береговой охраны Джонатан Уилкинсон возглавил Министерство по вопросам окружающей среды и изменения климата.
В целом, примерно половина мест во втором правительстве Джастина Трюдо досталась женщинам.
Объявляя состав Кабмина 20 ноября в Оттаве, премьер обещал "сплотить страну, концентрироваться на экономическом росте на благо среднего класса, бороться с изменениями климата и защищать канадцев".
По материалам: https://www.segodnya.ua
Теги: политика, Канада, Кабинет министров, правительство
- Азаров начал увольнять чиновников
- Тимошенко назначила "свидание" Кабмину на первый день весны
- В Кабмине появилась женщина. Конечно, донецкая
- Львовские депутаты не хотят слышать русскую речь
- Министерствам и ведомствам поручили активизировать работу по подготовке к отопительному сезону
- На обслуживание верхушки государства выделено 100 миллионов
- Ситуация на блокпостах Донбасса 21 ноября12:00
- В оккупированном Енакиево загорелся трамвай10:30
- Кабмин упростил порядок пересечения линии разграничения на Донбассе09:45
- Зеленский торжественно открыл восстановленный мост в Станице Луганской16:30
- В "ЛНР" еще раз продлят срок перерегистрации транспортных средств14:45
- Ситуация на блокпостах в районе проведения ООС 20 ноября13:30
- Опубликован график работы мобильного сервисного центра МВД на Донбассе13:00
- В Станице Луганской завершено восстановление моста12:30
- В ОРДО назвали вероятную причину "землетрясений" в Макеевке09:00
- Бойцы ООС сбили беспилотник-шпион боевиков08:45
- Вице-премьером Канады стала этническая украинка 19:19
- Тестовая версия ракеты Space X взорвалась во время испытаний 17:43
- Российские рэперы предложили Путину новый гимн России (ВИДЕО)15:30
- УАФ вынесла "приговор" киевскому "Динамо" за поведение фанов в матче с "Шахтером"15:00
- Полный вперед: ортопедическая обувь для здорового шага14:30
- Американские врачи впервые ввели человека в анабиоз13:30
- Джамала презентовала клип на саундтрек к фильму о Голодоморе (ВИДЕО)13:00
- Ситуация на блокпостах Донбасса 21 ноября12:00
- Опубликован список недостающего и поврежденного имущества на прибывших в Очаков кораблях11:00
- В оккупированном Енакиево загорелся трамвай10:30
- Полный вперед: ортопедическая обувь для здорового шага14:30
- Работы в саду в ноябре: мульчирование, перекопка, защита, укрытие19:30
- Витамин D: когда он необходим11:30
- Советы диетолога. Каким должен быть идеальный завтрак07:48
- Ученые нашли новый способ борьбы с никотиновой зависимостью21:25
- Почему нельзя венчаться в субботу21:02
- Суеверия и приметы: какие цветы нельзя дарить ни в коем случае19:40
- 15 лучших новогодних суеверий: могут принести удачу в 2020 году15:05
- Ужин отдай врагу. Ученые доказали важность времени приемов пищи 14:34
- В 2020 году "Доступные лекарства" станут еще более доступными11:49
- В оккупированном Торезе взорвали местного бизнесмена (ВИДЕО)
- В ОРДО назвали вероятную причину "землетрясений" в Макеевке
- Кабмин упростил порядок пересечения линии разграничения на Донбассе
- На КПВВ "Гнутово" задержали жителя ОРДО с 600 кг меди
- Зеленский торжественно открыл восстановленный мост в Станице Луганской
- Ситуация на блокпостах в районе проведения ООС 20 ноября
- Ситуация на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда 19.11.2019
- Зеленский завтра посетит Луганскую область
- В "ЛНР" еще раз продлят срок перерегистрации транспортных средств
- Ситуация на блокпостах Донбасса 21 ноября