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В Тбилиси продолжаются столкновения демонстрантов с полицией
26.11.2019 09:00
Сегодня утром, 26 ноября, в столице Грузии спецназ МВД разогнал протестующих, которые блокировали входы в парламент. Об этом сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Полиция применила водомет, к зданию парламента на проспекте Руставели в Тбилиси были стянуты сотни полицейских.
Местные СМИ сообщают о десяти задержанных, МВД о задержаниях не сообщало.
На проспекте остаются активисты, которые намерены организовать пикеты.
Вчера вечером на митинг с требованием провести парламентские выборы по пропорциональной избирательной системе собрались от двух до трех тысяч человек.
Теги: Грузия, Тбилиси, протесты
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