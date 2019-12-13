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Меркель признали самой влиятельной женщиной мира

13.12.2019 18:20
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Меркель признали самой влиятельной женщиной мира

Именитый журнал Forbes составил ежегодный рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира, приложивших руку к установлению мирового порядка и культуры. Первое место в списке уже не впервые досталось 65-летнему канцлеру Германии Ангеле Меркель.

Первую тройку рейтинга закрыли экс-глава МВФ Кристин Лагард и первый в истории США спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси. В десятку вошли первая женщина-глава Европейской комиссии Урсула ван дер Лейен, директор General Motors Мэри Барра и гендиректор крупнейшей оборонной компании в мире Lockheed Martin Мэрилин Хьюсон.

В целом же издание отметило таких женщин как телеведущая Опра Уинфри, королева Великобритании Елизавета II, певицы Рианна, Бейонсе и Тейлор Свифт, дочь президента США Иванка Трамп, а также 16-летняя эко-активистка Грета Тунберг. Ее издание поместило на 100 позицию рейтинга.

Примечательно, что это не первое издание с мировым именем, которое отмечает упорства юной природозащитницы. На этой же неделе журнал TIME назвал Грету Тунберг человеком года и традиционно поместил ее на обложку свежего выпуска, что вызвало в сети множество споров.

 


По материалам: https://apostrophe.ua

Теги: Германия, женщина, влиятельный человек, Ангела Меркель, канцлер
 
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