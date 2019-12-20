Появилось видео ликвидации стрелка, напавшего на ФСБ в Москве (ВИДЕО)

20.12.2019 08:30

Появилось видео ликвидации мужчины, открывшего стрельбу вечером 19 декабря в здании ФСБ на Лубянке и возле него, сообщает ОстроВ.

По последним данным в результате нападения двое сотрудников ФСБ получили крайне тяжелые ранения, один из них впоследствии погиб. Такую информацию дает сама ФСБ. В Минздраве уточняют, что медицинскую помощь получают пять человек. О пятерых пострадавших позднее сообщили и в СК РФ, отметив, что среди них только одно гражданское лицо. О тяжести состояния раненых неизвестно.