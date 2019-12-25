- В США 7-месячный ребенок стал мэром города16:00
- В Иране во время протестов погибли больше тысячи людей 17:24
- Президент Бразилии оказался в госпитале после падения в ванной16:15
- В России разбился новейший истребитель Су-5708:30
- В Новой Зеландии после извержения вулкана погибло 19 человек21:24
- В Саудовской Аравии состоялся суд над убийцами журналиста 19:20
- Путин открыл ж/д сообщение по Крымскому мосту (ВИДЕО)14:00
- В США столкнулись сразу 69 автомобилей (ВИДЕО)10:00
- В Британии разрешили лекарства, содержащие коноплю10:00
- Из-за Путина Керченский пролив закрыли на четыре дня17:00
В США 7-месячный ребенок стал мэром города
Самым молодым мэром США стал семимесячный Уильям Чарльз МикМиллиан, сообщает Телеканал новостей «24».
Такое назначение стало врзможным, потому что должность мэра города Уайтхолла ежегодно выставляется на аукцион. В этом году семья Чарли предложила наибольшую сумму, которую отдадут на благотворительность, передает издание Indian Express.
На церемонии инаугурации мальчик был в черном смокинге в сопровождении своих приемных родителей. Председатель городского совета соседнего города Джош Фульц рассказал, что во время церемонии "в воздухе чувствовалась любовь": каждый хотел обнять малыша и прогуляться с ним.
Новоизбранный мэр Чарли выбрал своим девизом фразу "Сделаем Америку снова доброй" и принес присягу (все это он сделал с помощью родителей), в которой торжественно поклялся добросовестно исполнять обязанности мэра Уайтхолла, в частности:
быть добрым к каждому на детской площадке;
приносить печенье пожарным;
поймать самого большого сома;
хранить, защищать и оберегать жителей Уайтхолла.
Теги: США, ребенок, город, мэр
- Обама поддержал Януковича
- Генетическая загадка: 16-летняя девушка выглядит как полугодовалый младенец (ФОТО)
- Алисия Сильверстоун показала первенца
- Главный коммунист страны стал отцом в четвертый раз
- Лазаренко будет просить в США политического убежища
- Показания Лазаренко могут доказать причастность Тимошенко к убийству Щербаня?
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 25 декабря15:00
- 29 декабря КПВВ «Горловка» закроют для ремонта12:00
- Жителей прифронтовой зоны в Донецкой области обеспечат благотворительным углем17:00
- Боевики распространяют слухи о закрытии КПВВ "Станица Луганская"16:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 24 декабря10:30
- Отделения ПФУ в Донецкой области оборудуют терминалами электронной очереди16:00
- В Госпогранслужбе рассказали о режиме работы КПВВ в праздничные дни12:30
- Программа новогодних мероприятий в Донецке12:00
- В "ДНР" отменили комендантский час на период новогодних праздников 11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 23 декабря10:45
- В США 7-месячный ребенок стал мэром города16:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 25 декабря15:00
- По воде, аки посуху: украинский каскадер проехал на мотоцикле по Днепру (ВИДЕО)14:30
- 29 декабря КПВВ «Горловка» закроют для ремонта12:00
- В Иране во время протестов погибли больше тысячи людей 17:24
- Жителей прифронтовой зоны в Донецкой области обеспечат благотворительным углем17:00
- К Новому году в Украине ожидается похолодание 16:38
- Президент Бразилии оказался в госпитале после падения в ванной16:15
- Боевики распространяют слухи о закрытии КПВВ "Станица Луганская"16:00
- Кабмин решил "разобраться" с электронными сигаретами15:00
- Украина и МВФ договорились о новой программе сотрудничества. Почему это важно?09:30
- Децентрализация в Конституции. Зачем менять административное устройство?09:00
- Планшет в Украине до 1000 грн: миф или реальность12:00
- В интернете или лично: как лучше считать украинцев?10:00
- Нормандская встреча – без капитуляции09:30
- Военные итоги года. Что изменилось в ВСУ?11:00
- Топ-5 футбольных достижений Украины за 2018-2019 годы09:30
- Полный вперед: ортопедическая обувь для здорового шага14:30
- Работы в саду в ноябре: мульчирование, перекопка, защита, укрытие19:30
- Витамин D: когда он необходим11:30
- "Ополченочку" Светлану Дрюк приговорили к 5 годам условно
- В Госпогранслужбе рассказали о режиме работы КПВВ в праздничные дни
- Программа новогодних мероприятий в Донецке
- Гороскоп на неделю с 23 по 29 декабря
- В "ДНР" отменили комендантский час на период новогодних праздников
- Ситуация в пунктах пропуска в зоне ООС 22 декабря
- Отделения ПФУ в Донецкой области оборудуют терминалами электронной очереди
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 24 декабря
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 23 декабря
- В России разбился новейший истребитель Су-57