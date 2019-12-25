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В США 7-месячный ребенок стал мэром города

25.12.2019 16:00
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В США 7-месячный ребенок стал мэром города

Самым молодым мэром США стал семимесячный Уильям Чарльз МикМиллиан, сообщает Телеканал новостей «24».
Такое назначение стало врзможным, потому что должность мэра города Уайтхолла ежегодно выставляется на аукцион. В этом году семья Чарли предложила наибольшую сумму, которую отдадут на благотворительность, передает издание Indian Express.
На церемонии инаугурации мальчик был в черном смокинге в сопровождении своих приемных родителей. Председатель городского совета соседнего города Джош Фульц рассказал, что во время церемонии "в воздухе чувствовалась любовь": каждый хотел обнять малыша и прогуляться с ним.
Новоизбранный мэр Чарли выбрал своим девизом фразу "Сделаем Америку снова доброй" и принес присягу (все это он сделал с помощью родителей), в которой торжественно поклялся добросовестно исполнять обязанности мэра Уайтхолла, в частности:
быть добрым к каждому на детской площадке;
приносить печенье пожарным;
поймать самого большого сома;
хранить, защищать и оберегать жителей Уайтхолла.



Теги: США, ребенок, город, мэр
 
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