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Нидерланды отказались от своего исторического названия

02.01.2020 12:00
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Нидерланды отказались от своего исторического названия

С 2020 года Нидерланды официально прекратили использование слово Голландия для названия государства, сообщает Телеканал новостей «24».
С 1 января компании, власти, вузы и печатные издания начнут использовать только название "Нидерланды".
В МИД Нидерландов объяснили, что это сделали для формирования унифицированного национального бренда.
"Мы хотим представить Нидерланды как открытую, интересную и инклюзивное страну",- отметили в МИД Нидерландов.



Теги: Нидерланды, Голландия, отказ
 
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