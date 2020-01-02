Нидерланды отказались от своего исторического названия

02.01.2020 12:00

С 2020 года Нидерланды официально прекратили использование слово Голландия для названия государства, сообщает Телеканал новостей «24».

С 1 января компании, власти, вузы и печатные издания начнут использовать только название "Нидерланды".

В МИД Нидерландов объяснили, что это сделали для формирования унифицированного национального бренда.

"Мы хотим представить Нидерланды как открытую, интересную и инклюзивное страну",- отметили в МИД Нидерландов.