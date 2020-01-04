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В Амстердаме ввели "ночной" налог для туристов

04.01.2020 12:00
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В Амстердаме ввели "ночной" налог для туристов

С 1 января в Амстердаме введен новый налог для туристов за проживание, сообщает НВ.
Теперь власти Нидерландов будут взимать с гостей столицы €3 за каждую ночь пребывания в дополнение к уже существующему налогу в 7% от стоимости жилья.
Кроме того туристы, которые выбирают бронирование через сервис Airbnb, будут вынуждены теперь платить больше – 10% за ночь.
Таким образом власти Нидерландов пытаются справиться с возрастающим потоком посетителей.



Теги: Амстердам, турист, налог, ночь
 
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