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Билл Гейтс пожертвовал 5 миллионов долларов на борьбу с вирусом 2019-nCoV

27.01.2020 09:00
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Билл Гейтс пожертвовал 5 миллионов долларов на борьбу с вирусом 2019-nCoV

Основатель американской компании Microsoft Билл Гейтс выделил из своего благотворительного фонда пять млн долларов на оказание поддержки Китая в борьбе с коронавирусом нового типа. Об этом сообщила в понедельник, 27 января, газета China Daily, передает Корреспондент.net.
Фонд Билла и Мелинды Гейтс, по данным издания, активно взаимодействует по этому вопросу с китайскими партнерами - частными и общественными организациями, которые участвуют в деятельности по ликвидации пневмонии. Выделенные средства будут использоваться как в работе по выявлению инфицированных, их размещению в зону карантина и лечению, так и для ускоренной разработки вакцины от вируса.



Теги: вирус, Китай, благотворительность, Билл Гейтс
 
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