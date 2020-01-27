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Билл Гейтс пожертвовал 5 миллионов долларов на борьбу с вирусом 2019-nCoV
27.01.2020 09:00
Основатель американской компании Microsoft Билл Гейтс выделил из своего благотворительного фонда пять млн долларов на оказание поддержки Китая в борьбе с коронавирусом нового типа. Об этом сообщила в понедельник, 27 января, газета China Daily, передает Корреспондент.net.
Фонд Билла и Мелинды Гейтс, по данным издания, активно взаимодействует по этому вопросу с китайскими партнерами - частными и общественными организациями, которые участвуют в деятельности по ликвидации пневмонии. Выделенные средства будут использоваться как в работе по выявлению инфицированных, их размещению в зону карантина и лечению, так и для ускоренной разработки вакцины от вируса.
Теги: вирус, Китай, благотворительность, Билл Гейтс
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