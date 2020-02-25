Китай заявил о создании вакцины против коронавируса

25.02.2020 09:00

В Китае разработана вакцина, предварительно показавшая эффективность против коронавируса. Об этом сообщил посол Китая в России, передает РБК-Украина.

"В Китае уже разработали вакцину, которая показывает иммунитет. Но это предварительно, нужны дальнейшие проверки и доработки", - сказал он.