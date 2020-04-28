Волна "рекоммунизации" докатилась до Южной Осетии

28.04.2020 09:00

Так называемая столица оккупированной Южной Осетии Цхинвали в даты, связанные со Второй мировой войной, будет носить название "Сталинир", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Соответствующее распоряжение подписал глава оккупационной администрации Южной Осетии Анатолий Бибилов.

"Постановляю: установить в качестве символа города Цхинвал наименование "город Сталинир", используемое наряду с наименованием "город Цхинвал" при проведении республиканских и городских мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории Республики Южная Осетия и города Цхинвал, связанным с Великой Отечественной войной", — гласит текст его "указа".

Цхинвали носил название "Сталинир" в честь Иосифа Сталина в 1934-1961 годах.

Следует отметить, что ранее подобные решения были приняты в оккупированных Россией ОРЛО и ОРДО.