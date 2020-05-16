Камбоджа заявила о полной победе над эпидемией коронавируса

16.05.2020 14:00

Власти Камбоджи в субботу, 16 мая, заявили о выздоровлении всех заболевших коронавирусом. Об этом сказано в сообщении Минздрава страны, передает Корреспондент.net.

"На субботу, 16 мая, из 122 пациентов, заболевших с момента начала пандемии коронавирусной инфекцией и лечившихся в больницах Камбоджи, выздоровели 122", - говорится в сообщении.

При этом в стране не зарегистрировано смертельных случаев. Также отмечается, что из 122 лечившихся в Камбодже только 54 были гражданами страны.

Несмотря на выздоровление всех заразившихся коронавирусом, ограничительные меры в стране остаются в силе.