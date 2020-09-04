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Александра Лукашенко внесли в базу "Миротворца"

04.09.2020 09:00
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Александра Лукашенко внесли в базу "Миротворца"

Президента Беларуси Александра Лукашенко внесли в базу сайта "Миротворец", сообщает НВ.
За отказ выдать Украине боевиков ЧВК Вагнера, часть из которых воевала на Донбассе на стороне «ДНР» и «ЛНР», Лукашенко назвали «пособником пророссийских террористов и российских оккупантов».
Кроме того его обвиняют в посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины. Накануне бывший премьер-министр Польши и экс-глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что в 2014 году Лукашенко предлагал создать союзное государство Украины и Беларуси с ним во главе.



Теги: террорист, Лукашенко, сайт "Миротворец"
 
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