Алексей Навальный полностью пришел в себя

10.09.2020 13:00

Российский политик Алексей Навальный полностью пришел в себя после того, как его вывели из медицинской комы в берлинской клинике «Шарите». Об этом сообщают The Insider, Bellingcat и Der Spiegel, передает Meduza.

По данным изданий, состояние здоровья оппозиционера «лучше, чем можно было бы ожидать в такой ситуации». Навальному даже удалось вспомнить события, предшествовавшие его отравлению, пишет The Insider. Также он снова может говорить, пишет Der Spiegel.

По мнению врачей, психически Навальный уже восстановился почти полностью, а физически ему удастся восстановиться на 90% (восстановление Сергея Скрипаля и Емельяна Гебрева проходило намного труднее и дольше, пишет The Insider). Врачи считают, что Навальный выжил только благодаря тому, что пилоты быстро посадили самолет в Омске, а также тому, что атропин он получил еще в аэропорту.

