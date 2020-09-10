- Алексей Навальный полностью пришел в себя13:00
- Белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову арестовали "за госизмену"11:00
- Саакашвили заявил о готовности стать премьер-министром Грузии09:00
- Навального вывели из комы17:00
- В Беларуси пропали несколько членов Координационного совета15:00
- В Крыму из-за засухи ввели график подачи воды13:00
- В Минске появились "титушки"11:00
- Россия ввела санкции против Порошенко, Вакарчука и других украинских политиков09:00
- Белорусcкие хакеры объявили в розыск Лукашенко и Караева14:00
- Александра Лукашенко внесли в базу "Миротворца"09:00
Алексей Навальный полностью пришел в себя
Российский политик Алексей Навальный полностью пришел в себя после того, как его вывели из медицинской комы в берлинской клинике «Шарите». Об этом сообщают The Insider, Bellingcat и Der Spiegel, передает Meduza.
По данным изданий, состояние здоровья оппозиционера «лучше, чем можно было бы ожидать в такой ситуации». Навальному даже удалось вспомнить события, предшествовавшие его отравлению, пишет The Insider. Также он снова может говорить, пишет Der Spiegel.
По мнению врачей, психически Навальный уже восстановился почти полностью, а физически ему удастся восстановиться на 90% (восстановление Сергея Скрипаля и Емельяна Гебрева проходило намного труднее и дольше, пишет The Insider). Врачи считают, что Навальный выжил только благодаря тому, что пилоты быстро посадили самолет в Омске, а также тому, что атропин он получил еще в аэропорту.
Теги: отравление, выздоровление, Навальный
- У четверых детей после приема кефира из молочной кухни отказали почки
- Подросток хотел бросить курить, а попал в больницу
- Отравление детей в Крыму: подробности от прокуратуры
- "Черные" фармацевты штампуют поддельные лекарства
- Люди травятся угарным газом: за сутки шестеро погибших
- На Львовщине отравились семеро детсадовцев
- В ТКГ договорились о "Шумской инспекции"08:00
- В ЛугОГА назвали дату завершения строительства КПВВ в Счастье18:00
- В Мариуполе завтра начнутся антитеррористические учения17:00
- Три района Донецка на сутки остались без воды15:00
- "Власти" Луганска запретили продажу алкоголя в День города11:00
- В «ДНР» передумали уничтожать укрепления ВСУ10:00
- В Славянске "подправили" агитационные билборды со скандальной Штепой09:00
- Сегодня в «ДНР» на одну ночь отменят комендантский час18:00
- Мобильное подразделение «Ощадбанка» приедет в Донецкую и Луганскую области16:00
- Жители ОРДО предупредили о перевозчиках-мошенниках13:00
- Алексей Навальный полностью пришел в себя13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 сентября12:00
- Белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову арестовали "за госизмену"11:00
- Танкер Delfi наконец убрали с одесского пляжа10:00
- Львовским ученым выделили грант на разработку вакцины и лекарства против COVID-1909:00
- В ТКГ договорились о "Шумской инспекции"08:00
- В ЛугОГА назвали дату завершения строительства КПВВ в Счастье18:00
- В Мариуполе завтра начнутся антитеррористические учения17:00
- Компания «АТБ-Маркет» запустила новый способ оплаты за товары16:00
- Три района Донецка на сутки остались без воды15:00
- Слава и призы ассоциируются с онлайн казино Кинг16:30
- Топ производителей детских колясок14:30
- Украина на 29-м году независимости17:00
- Перемирие на Донбассе: особенности и дальнейшие шаги16:00
- 5 правил выбора кондиционера: на что обращать внимание?14:00
- Домашнее насилие: время не молчать17:00
- Нишевая парфюмерия: абсолют аромата16:00
- Год парламента в цифрах и фактах17:00
- Киберспорт и виртуальный спорт в эпоху пандемии18:00
- Лекарства через интернет: вызовы и перспективы17:00
- Жители ОРДО предупредили о перевозчиках-мошенниках
- В «ДНР» передумали уничтожать укрепления ВСУ
- Кабмин изменил правила голосования на выборах для переселенцев и лиц без регистрации
- В Славянске "подправили" агитационные билборды со скандальной Штепой
- "ДНР" перенесла уничтожение сооружений ВСУ на 9 сентября
- Глава ЛугОГА уточнил свои слова о восстановлении экономических связей с ОРДЛО
- Глава ЛугОГА Гайдай выступил за возобновление торговли с ОРДЛО
- Мобильное подразделение «Ощадбанка» приедет в Донецкую и Луганскую области
- Компания «АТБ-Маркет» запустила новый способ оплаты за товары
- В ЛугОГА назвали дату завершения строительства КПВВ в Счастье