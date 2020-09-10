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Алексей Навальный полностью пришел в себя

10.09.2020 13:00
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Алексей Навальный полностью пришел в себя

Российский политик Алексей Навальный полностью пришел в себя после того, как его вывели из медицинской комы в берлинской клинике «Шарите». Об этом сообщают The Insider, Bellingcat и Der Spiegel, передает Meduza.
По данным изданий, состояние здоровья оппозиционера «лучше, чем можно было бы ожидать в такой ситуации». Навальному даже удалось вспомнить события, предшествовавшие его отравлению, пишет The Insider. Также он снова может говорить, пишет Der Spiegel.
По мнению врачей, психически Навальный уже восстановился почти полностью, а физически ему удастся восстановиться на 90% (восстановление Сергея Скрипаля и Емельяна Гебрева проходило намного труднее и дольше, пишет The Insider). Врачи считают, что Навальный выжил только благодаря тому, что пилоты быстро посадили самолет в Омске, а также тому, что атропин он получил еще в аэропорту.



Теги: отравление, выздоровление, Навальный
 
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