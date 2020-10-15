Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Франция вводит комендантский час в крупных городах

15.10.2020 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Франция вводит комендантский час в крупных городах

Поскольку во Франции количество госпитализированных людей с коронавирусом и смертность от Covid-19 постоянно растет, власти решили ввести новые ограничения, сообщает УП.
Президент страны Эммануэль Макрон объявил, что в Париже и восьми других крупных городах (включая Марсель и Тулузу) вводится комендантский час с 21:00 до 6:00. По словам Макрона, комендантский час начнется в субботу, и такие ограничительные меры продлятся в течение четырех недель.
Лицам, которые будут нарушать новые правила, грозит штраф в размере 135 евро. Повторное нарушение повлечет за собой штраф уже в 1,5 тыс. евро.



Теги: Франция, карантин, комендантский час, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх