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Франция вводит комендантский час в крупных городах
15.10.2020 10:00
Поскольку во Франции количество госпитализированных людей с коронавирусом и смертность от Covid-19 постоянно растет, власти решили ввести новые ограничения, сообщает УП.
Президент страны Эммануэль Макрон объявил, что в Париже и восьми других крупных городах (включая Марсель и Тулузу) вводится комендантский час с 21:00 до 6:00. По словам Макрона, комендантский час начнется в субботу, и такие ограничительные меры продлятся в течение четырех недель.
Лицам, которые будут нарушать новые правила, грозит штраф в размере 135 евро. Повторное нарушение повлечет за собой штраф уже в 1,5 тыс. евро.
Теги: Франция, карантин, комендантский час, COVID-19
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