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Российский рубль обвалился до уровня 2014 года

03.11.2020 15:00
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Российский рубль обвалился до уровня 2014 года

В ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 2 ноября, стоимость 1 евро превысила 94 рубля. Также подорожал доллар – до 80,8 рубля, сообщает Эхо Москвы.
Последний раз рубль опускался ниже достигнутой отметки по евро в декабре 2014 года, а американская валюта торгуется выше 80 рублей впервые с марта текущего года.
Обвал рубля вызван резким падением стоимости нефти на мировых рынках. Цена нефти марки Brent в понедельник опустилась до $37 за баррель, WTI – до $34. Падение цен на нефть вызвано ожиданиями сокращения спроса на энергоресурс из-за ужесточения карантинных мер в европейских странах.
Еще одним фактором, влияющим на падение стоимости российской валюты, является возможная победа Джо Байдена на президентских выборах в США. Байден выступает за усиление санкций против России и называет РФ «главной угрозой для США».



Теги: Россия, рубль, курс валют
 
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