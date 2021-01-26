В Таджикистане заявили о победе над коронавирусом

26.01.2021 17:00

Таджикистан полностью победил коронавирус, однако все граждане должны соблюдать меры безопасности. Об этом в ежегодном послании к парламенту заявил президент страны Эмомали Рахмон, сообщает Радио Свобода.

"Коронавируса в Таджикистане сейчас нет, он у нас полностью уничтожен", - сказал глава государства.

При этом он добавил, что расслабляться не стоит и следует помнить о правилах гигиены.

По его словам, в 2020 году правительство на систему здравоохранения дополнительно выделило 1,6 млрд сомони (свыше 145 млн долларов). В эксплуатацию экстренно были сданы около 30 новых больниц.

По данным минздрава, в Таджикистане в течение 15 дней нет новых COVID-случаев. С начала эпидемии коронавируса в стране заболели 13308 человек, выздоровели 13218, скончались 90.

При этом население Таджикистана по данным 2018 года составляет 9,101 миллиона человек.