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В Таджикистане заявили о победе над коронавирусом
Таджикистан полностью победил коронавирус, однако все граждане должны соблюдать меры безопасности. Об этом в ежегодном послании к парламенту заявил президент страны Эмомали Рахмон, сообщает Радио Свобода.
"Коронавируса в Таджикистане сейчас нет, он у нас полностью уничтожен", - сказал глава государства.
При этом он добавил, что расслабляться не стоит и следует помнить о правилах гигиены.
По его словам, в 2020 году правительство на систему здравоохранения дополнительно выделило 1,6 млрд сомони (свыше 145 млн долларов). В эксплуатацию экстренно были сданы около 30 новых больниц.
По данным минздрава, в Таджикистане в течение 15 дней нет новых COVID-случаев. С начала эпидемии коронавируса в стране заболели 13308 человек, выздоровели 13218, скончались 90.
При этом население Таджикистана по данным 2018 года составляет 9,101 миллиона человек.
Теги: Таджикистан, победа, COVID-19
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