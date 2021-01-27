Байден сделал первый звонок Путину

27.01.2021 08:00

26 января президент США Джо Байден провел первый разговор по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома, передает LIGA.

В пресс-релизе Белого дома говорится, что Байден и Путин обсудили готовность обеих стран продлить новый договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) на пять лет, договорившись, чтобы их группы срочно работали над завершением оформления соглашения к 5 февраля.

Они также договорились изучить обсуждение стратегической стабильности по ряду вопросов контроля над вооружениями и возникающих проблем безопасности.

Байден также выразил Путину озабоченность отравлением Навального и заявил о решительной поддержке сувернитета Украины.

Президенты договорились поддерживать прозрачную и последовательную коммуникацию в будущем.