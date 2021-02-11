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Названо количество стран, еще не начавших COVID-вакцинацию

11.02.2021 17:00
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Названо количество стран, еще не начавших COVID-вакцинацию

В мире почти 130 стран, в которых проживают 2,5 миллиарда человек, еще не сделали ни одной прививки от коронавирусной инфекции. Как передает Укринформ, об этом говорится в совместном заявлении главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса и исполнительного директора ЮНИСЕФ Генриетты Форе.
Отмечается, что из 128 миллионов введенных на сегодняшний день доз вакцин более чем три четверти сделаны в 10 странах. На эти страны приходятся 60% мирового ВВП.
"Эта провальная стратегия будет стоить жизней и средств к существованию, даст вирусу дополнительную возможность мутировать и избежать вакцинации, а также подорвет восстановление мировой экономики", - подчеркивается в заявлении.
В связи с этим в ВОЗ и ЮНИСЕФ призвали правительства, которые уже вакцинировали группы риска, делиться препаратами через механизм COVAX, а производителей вакцин от коронавируса - справедливо распределять их ограниченный запас.



Теги: ВОЗ, вакцинация, ЮНИСЕФ, COVID-19
 
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