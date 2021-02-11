Названо количество стран, еще не начавших COVID-вакцинацию

11.02.2021 17:00

В мире почти 130 стран, в которых проживают 2,5 миллиарда человек, еще не сделали ни одной прививки от коронавирусной инфекции. Как передает Укринформ, об этом говорится в совместном заявлении главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса и исполнительного директора ЮНИСЕФ Генриетты Форе.

Отмечается, что из 128 миллионов введенных на сегодняшний день доз вакцин более чем три четверти сделаны в 10 странах. На эти страны приходятся 60% мирового ВВП.

"Эта провальная стратегия будет стоить жизней и средств к существованию, даст вирусу дополнительную возможность мутировать и избежать вакцинации, а также подорвет восстановление мировой экономики", - подчеркивается в заявлении.

В связи с этим в ВОЗ и ЮНИСЕФ призвали правительства, которые уже вакцинировали группы риска, делиться препаратами через механизм COVAX, а производителей вакцин от коронавируса - справедливо распределять их ограниченный запас.