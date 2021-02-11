- Названо количество стран, еще не начавших COVID-вакцинацию17:00
- В Израиле начали бесплатно вакцинировать иностранцев09:00
- Снегопады привели к транспортному коллапсу в Германии и Нидерландах (ВИДЕО)08:00
- Симоньян предложила работу сотрудникам заблокированных "телеканалов Медведчука"16:00
- Глава ОБСЕ Линде призвала Россию открыть все КПВВ на Донбассе14:00
- Навального приговорили к 3,5 годам колонии08:00
- Испания начинает переход на четырехдневную рабочую неделю16:00
- В Европе начали продавать поддельные COVID-сертификаты08:00
- В России установлен рекорд по задержаниям протестующих08:00
- В РФ на протестах в поддержку Навального задержали более 3 тысяч человек (ВИДЕО)17:00
Названо количество стран, еще не начавших COVID-вакцинацию
В мире почти 130 стран, в которых проживают 2,5 миллиарда человек, еще не сделали ни одной прививки от коронавирусной инфекции. Как передает Укринформ, об этом говорится в совместном заявлении главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса и исполнительного директора ЮНИСЕФ Генриетты Форе.
Отмечается, что из 128 миллионов введенных на сегодняшний день доз вакцин более чем три четверти сделаны в 10 странах. На эти страны приходятся 60% мирового ВВП.
"Эта провальная стратегия будет стоить жизней и средств к существованию, даст вирусу дополнительную возможность мутировать и избежать вакцинации, а также подорвет восстановление мировой экономики", - подчеркивается в заявлении.
В связи с этим в ВОЗ и ЮНИСЕФ призвали правительства, которые уже вакцинировали группы риска, делиться препаратами через механизм COVAX, а производителей вакцин от коронавируса - справедливо распределять их ограниченный запас.
Теги: ВОЗ, вакцинация, ЮНИСЕФ, COVID-19
- ВОЗ: связи между прививкой и смертью краматорского школьника нет
- Ющенко потребовал поставить точку в деле о смерти подростка после прививки
- Украина избавится от смертельной вакцины
- ВОЗ и ЮНИСЕФ объявили всемирный День борьбы с пневмонией
- ВОЗ: каждый третий человек в мире заражен гепатитом
- Свиной грипп отступать не собирается
- Жители оккупированного Донецка пожаловались на "ржавую" воду из кранов16:00
- Кабмин дал детям переселенцев первоочередное право на зачисление в детсады15:00
- Зеленский с послами G7 отправился в район ООС на Донбассе13:00
- На Донбассе украинский воин погиб от пули российского снайпера12:00
- В МВД рассказали о ходе расследования пыток в донецкой тюрьме "Изоляция"10:00
- Польская военная делегация посетила район проведения ООС17:00
- Снайпер российских наемников ранил украинского воина в районе Песок16:00
- Канада выделит 4,4 млн долларов на поддержку жителей Донбасса15:00
- Главред Цензор.НЕТ сообщил подробности происшествия на блокпосту в районе ООС13:00
- В ОРЛО отменили ограничения для общепита и ЗАГСов10:00
- Названо количество стран, еще не начавших COVID-вакцинацию17:00
- Жители оккупированного Донецка пожаловались на "ржавую" воду из кранов16:00
- Кабмин дал детям переселенцев первоочередное право на зачисление в детсады15:00
- Мариупольская площадь Свободы получила награду на авторитетном конкурсе в Лос-Анджелесе (ВИДЕО)14:00
- Зеленский с послами G7 отправился в район ООС на Донбассе13:00
- На Донбассе украинский воин погиб от пули российского снайпера12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 февраля11:00
- В МВД рассказали о ходе расследования пыток в донецкой тюрьме "Изоляция"10:00
- В Киеве из-за непогоды на два дня закрыли школы и детсады09:00
- Sinovac подала заявку на регистрацию в Украине своей вакцины от COVID-1908:00
- Что? Где? Когда? Все о вакцинации от коронавируса в Украине15:00
- Без сахара и вредных снеков. Как меняется система питания в школах?17:00
- Субсидия 2021: кому назначается и как оформить?17:00
- Как выбрать женские ботинки11:45
- Поддержка бизнеса 2021. «Карантинные» восемь тысяч и продолжение «доступных кредитов»14:00
- Преимущества железной дороги. Как в Украине и Европе борются за пассажиров17:00
- Равные возможности в уходе за ребенком. Главное в новом законе о декрете17:00
- Нужна ли 5-леткам школа?14:00
- «Наша зброя – слово» – презентовано книжку про події в Білорусі «Я журналіст. Чому ви мене б’єте?»16:00
- Бюджет-2021: как государство распределит налоги украинцев?12:00
- Неле Штепе зачитали обвинительный акт
- В ОРДЛО сравнили коммунальные тарифы в "ДНР" и в "ЛНР"
- Главред Цензор.НЕТ сообщил подробности происшествия на блокпосту в районе ООС
- В "ДНР" потребовали отменить концерт российского рэпера GUF в Донецке
- В районе ООС двое неизвестных пытались прорваться в ОРДО
- МинВОТ и сотовые операторы договорились о введении виртуальных мобильных номеров для жителей ОРДЛО
- Вчера линию разграничения на Донбассе пересекли 1400 человек и 30 автомобилей
- В ОРЛО отменили ограничения для общепита и ЗАГСов
- Польская военная делегация посетила район проведения ООС
- Канада выделит 4,4 млн долларов на поддержку жителей Донбасса