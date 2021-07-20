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Кипр разрешил въезд туристам, вакцинированным CoronaVac
20.07.2021 09:00
Кипр добавил китайскую CoronaVac в список вакцин против COVID-19, дающих право въезда привитым туристам, в том числе украинцам. Соответствующая информация размещена на правительственном сайте для регистрации туристов, сообщает LIGA.
На Кипре могут отдохнуть туристы, которые вакцинировались от коронавируса такими препаратами: Janssen/Johnson & Johnson, AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Moderna, Sputnik, Sinopharm (BBIBPCOVID-19), Sinovac (CoronaVac)
Для въезда в Кипр потребуется предъявить международный сертификат о вакцинации, а за 48 часов до прибытия в страну нужно будет заполнить форму и получить CyprusFlightPass.
Теги: Кипр, туризм, разрешение, CoronaVac
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