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Кипр разрешил въезд туристам, вакцинированным CoronaVac

20.07.2021 09:00
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Кипр разрешил въезд туристам, вакцинированным CoronaVac

Кипр добавил китайскую CoronaVac в список вакцин против COVID-19, дающих право въезда привитым туристам, в том числе украинцам. Соответствующая информация размещена на правительственном сайте для регистрации туристов, сообщает LIGA.
На Кипре могут отдохнуть туристы, которые вакцинировались от коронавируса такими препаратами: Janssen/Johnson & Johnson, AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Moderna, Sputnik, Sinopharm (BBIBPCOVID-19), Sinovac (CoronaVac)
Для въезда в Кипр потребуется предъявить международный сертификат о вакцинации, а за 48 часов до прибытия в страну нужно будет заполнить форму и получить CyprusFlightPass.



Теги: Кипр, туризм, разрешение, CoronaVac
 
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