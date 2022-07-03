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В Белгороде заявили о взрывах и пострадавших (ВИДЕО)

03.07.2022 09:00
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В Белгороде заявили о взрывах и пострадавших (ВИДЕО)

В Белгороде после «серии хлопков» были разрушены пять домов, а 50 домов — частично разрушены. Три человека погибли, четыре человека пострадали. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслов Гладков.
«Предварительная информация на данную минуту: есть частичные разрушения 11 многоквартирных домов по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова. А также не менее 39 частных жилых домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова разрушено частично, из них 5 полностью», — сообщил он.
Гладков заявил, что будет осуществлён подомовой и поквартирный обход с целью фиксации разрушений.
«По пострадавшим: на данный момент четверо, 2 человека доставлены в больницу: мужчина и ребёнок 10 лет. Мужчина сейчас находится в тяжёлом состоянии. Двое людей осмотрены на месте. Вся необходимая помощь медиков оказывается. На данный момент есть информация о трёх погибших», — добавил он.



Теги: Белгород, взрыв, пострадавшие
 
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