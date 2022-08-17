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В ООН анонсировали визит Гутерриша и Эрдогана в Украину
17.08.2022 08:00
Генеральный секретарь Организации Объединенный Наций Антониу Гутерриш планирует приехать в Украину на этой неделе. Об этом сообщил пресс-секретарь Генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает УНН.
Там он должен встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским, а также президентом Турции Реджепом Эрдоганом. После этого он отправится в порт Одессы.
На встрече будут в частности обсуждаться шаги, которые можно предпринять для прекращения украинско-российской войны дипломатическим путем, за счет активизации деятельности механизма, созданного для экспорта украинского зерна на мировые рынки.
Теги: Украина, визит, ООН, Эрдоган
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