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Норвегия передала Украине 10 000 155-мм снарядов

05.01.2023 10:00
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Норвегия передала Украине 10 000 155-мм снарядов

Норвегия передала Украине еще 10 000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Об этом сообщило Министерство обороны Норвегии.
Артиллерийские снаряды можно использовать в нескольких видах артиллерийских вооружений, в том числе в самоходных гаубицах M109.
"Для безопасности Европы и Норвегии важно, чтобы Украине удалось противостоять нападению России. Украина нуждается в международной поддержке в виде военной техники и подготовки собственных сил", – отметил министр обороны страны Бьорн Арильд Грам.
Он заявил, что Норвегия продолжит поддерживать Украину в 2023 году, а его ведомство проверит, какое оружие для ВСУ можно приобрести у производителей.



Теги: Норвегия, помощь, снаряды, ВСУ
 
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