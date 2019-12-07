Джошуа выиграл у Руиса финальную дуэль взглядов07.12.2019 16:00
Американский чемпион WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энди Руис и британец Энтони Джошуа провели дуэль взглядов перед боем, сообщает НВ . После церемонии взвешивания, где Руис перевесил Джошуа ... подробнее →
"Воровайки" оправдались за свою скандальную песню "Хохлы"07.12.2019 12:00
После скандала с концертами в Украине российская группа «Воровайки» опубликовала на своей странице в Vkontakte обращение к украинцам с призывом слушать внимательно песню ... подробнее →
Ситуация на КПВВ в зоне ООС 7 декабря07.12.2019 11:00
Сегодня все пункты пропуска, расположенные на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. Об этом сообщают в Госпогранслужбе . Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась ... подробнее →
Чубаров анонсировал марш на Крым07.12.2019 10:00
Международную мирную акцию - шествие с материковой Украины в аннексированный Крым - планирует провести Меджлис крымскотатарского народа, сообщает Апостроф . Об этом председатель Меджлиса ... подробнее →
ВСУ закончили демонтаж укреплений в Богдановке07.12.2019 09:30
На участке разведения №3 в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области закончился демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения. Об этом сообщили в пресс-службе ... подробнее →
Число жертв пожара в Одессе увеличилось07.12.2019 09:00
По состоянию на 6:30 7 декабря продолжаются мероприятия по ликвидации последствий пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба ... подробнее →
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