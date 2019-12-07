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ВСУ закончили демонтаж укреплений в Богдановке
07.12.2019 09:30
На участке разведения №3 в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области закончился демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения. Об этом сообщили в пресс-службе штаба Операции объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.
"На участке разведения №3, в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области, сегодня, в 12.00 закончились практические меры демонтажа фортификационных сооружений и других объектов военного назначения", - сказано в сообщении.
В штабе указали, что всего было демонтировано 10 блиндажей и 28 вспомогательных сооружений. Кроме того, спасатели изъяли 244 взрывоопасных предмета.
Теги: Донбасс, ООС, разведение сил, Петровское
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