ВСУ закончили демонтаж укреплений в Богдановке

07.12.2019 09:30

На участке разведения №3 в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области закончился демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения. Об этом сообщили в пресс-службе штаба Операции объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"На участке разведения №3, в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области, сегодня, в 12.00 закончились практические меры демонтажа фортификационных сооружений и других объектов военного назначения", - сказано в сообщении.

В штабе указали, что всего было демонтировано 10 блиндажей и 28 вспомогательных сооружений. Кроме того, спасатели изъяли 244 взрывоопасных предмета.