День святого Николая: Что нужно знать о празднике

18.12.2016 15:35

В Украине 19 декабря отмечают День святого Николая - покровителя детей и путешественников.

Святой Николай (или Николаус), который сейчас считается персонажем фольклора, был византийским епископом, прославившись своей любовью к детям и помощью бедным. Он нес свое служение в древней Ликии, город Мира (эта местность находится близ современного турецкого города Демре).

Существует немало легенд о добрых делах Святого Николауса. Так, однажды Николаус решил помочь трем сестрам, которых из-за бедности никто не хотел брать в жены. Ночью он бросил им через трубу дымохода три мешочка с золотыми монетами. После помощи сестрам Николаус продолжал помогать бедным горожанам, оставаясь незамеченным и удивляя весь город. Он приносил в дома игрушки и теплые вещи для детей, лекарства для больных. А самое главное - Николаус делал это все не для славы, а тайно и от всей души. Однажды ночью люди захотели выследить того, кто же так всем помогает и были поражены, что им оказался молодой Николай. После этого местные жители избрали его своим епископом.

Совершая паломничество в Иерусалим, Николай Чудотворец по просьбе путников успокоил разбушевавшееся море. Благодаря его молитве ожил матрос, упавший с мачты и разбившийся насмерть. Удержав меч палача, святой Николай спас от смерти трех мужчин, невинно осужденных корыстолюбивым градоначальником.

После смерти епископа в городе начали происходить чудеса: больные, приходившие к его могиле исцелялись, а образ Николая защищал людей в дальних путешествиях и жизненных невзгодах. Николая Чудотворца считают самым близким к Богу святым, посредником между Богом и людьми.

День святого Николая - желанный праздник для детей. Накануне праздника малыши пишут ему письма с пожеланиями и бросают их в почтовый ящик или кладут на окно, прося, прежде всего, здоровья себе и родителям. В день перед праздником дети вспоминают все свои добрые и злые поступки и взвешивают: каких больше. Вежливые и послушные детишки обязательно найдут под подушкой подарок, а непослушные - розгу.

В некоторых странах считают, что к детям Святой Николай приходит не один, а с сопровождающей свитой. В нее входят двое ангелочков, которые должны информировать покровителя о послушных детях, и двое чертиков, которые сообщат св. Николаю обо всех проделках малышей.

В современные времена появилась добрая традиция - именно в день святого Николая заботиться о сиротах и обездоленных детях, даря им подарки.

Считается, что праздник Николая - последний день в году, когда можно рассчитаться с долгами, ведь сам чудотворец регулярно делился с нуждающимися.

Когда-то хозяева в этот день варили пиво, созывали гостей, гуляли, веселились. А после обеда запрягали лучших лошадей и с песнями ездили вокруг села - "потому что надо знать, скользкий ли снег в этом году выпал". Старожилы верили, что все зло, которое появляется среди людей, возникло именно потому, что теперь никто не варит святому пива.

На Харьковщине существовал обычай праздновать трехдневные Николины святки, на которые варили кутью и узвар, чтобы в следующем году обеспечить урожай ржи и плодов. В Западной Украине к этому дню выпекают специальное печенье - "николайчики", которые кладут детям под подушки вместе с другими подарками.

На Подолье кто первым придет утром в дом, тот будет первым "полазником". "Полазами" считаются четыре дня в году: Введение, Николая, Анны и Рождество или Новый год. В эти дни также первым перейти двор должен хозяин, никто иной. Каждый хозяин встает в этот день раньше, чем обычно, и идет кормить скот. Придя в хлев, говорит: "Дай Бог, добрый день, чтобы худобонька здоровая была, и я с тобой еще и со своей женой!"

На Киевщине хозяин, придя в этот день из церкви, принимал миску с освященной водой, хлеб с комочком соли и шел кропить хозяйство, скот и зерно, приговаривая: "Святой Николай, помилуй и сохрани нас от всякого зла".

Девушки с этого времени начинали подготовку к святкам - шили новую одежду, готовились к святочным гаданиям.

Св. Николай опекает воинов, водителей и путешественников, помогает бедным в затруднении, считается покровителем детей и студентов, моряков, торговцев и лучников.

В народных преданиях святой Николай защищает людей перед стихийным бедствием, а прежде всего на воде. Все одесские рыбаки в своих шалашах имели образ святого Николая. Выходя в море на промысел, рыбаки всегда брали с собой образ святого чудотворца.

Говорят, что "если на Николая пойдет дождь, то будет хороший урожай на озимые". А если будет мороз, то обильно будут родить овощи. В современной Украине с Дня святого Николая начинаются зимние праздники, во многих городах открываются елки.

Источник 112.