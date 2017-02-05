Уроки Авдеевки, или Когда закончится война . ВИДЕО

05.02.2017 07:44

"Наши войска станут позади женщин и детей ...

военные будут стоять позадилюдей, не спереди, а сзади".

Президент России Владимир Путин

Всю неделю внимание украинцев было приковано к двум городам на Донбассе, где несколько неожиданно произошла жесткая эскалация военных действий.

Как это было

В воскресенье, 29 января, южнее Авдеевки силами ВСУ были отбиты попытки противника прорвать нашу оборону. В 4.30 утра боевики начали массированные обстрелы из минометов 120 и 82 калибров, ствольной артиллерии и стрелкового оружия.

После артподготовки, в 6.30 оккупанты предприняли попытку штурмовать украинские позиции, - и, понеся потери, вынуждены были отступить на вторую линию обороны. Преследуя врага, наши бойцы захватили его позиции, закрепившись там и улучшив свое тактическое положение.

В результате боя было убито 9 оккупантов, один взят в плен, 24 - 300-х (из них 7 тяжелых). Был убит известный боевик Грек И.В., "комбат" так называемого батальона "Восток" (1 батальон 11 полка оккупационных войск РФ).

К сожалению, понесли потери и ВСУ. Уже в первый день боев четверо наших военных погибли, девять получили ранения. Светлая память капитану Кизилу Андрею Александровичу (02.05.1993 г.р.); младшему сержанту Бальченку Владимиру Ивановичу (04.01.1992 г.р); солдату Оверченко Дмитрию Александровичу (24.01.1989 г.р.); сержанту Крижанскому Владимиру Алексеевичу (24.03.1982 г.р).

В результате контрнаступления силы АТО заняли стратегическую позицию «Алмаз-2», из которой полностью контролируются дороги Донецк-Луганск и Донецк-Горловка

Также силам АТО удалось закрепиться в 200-х метрах от Донецкой фильтровальной станции.

В течение всей недели боевики пытались отбить захваченные позиции, положив десятки боевиков (40 процентов всего батальона «Сомали», «великий полковордец» которого Гиви также получил ранение). Двумя сотнями тяжелораненных «ополченцев» переполнены больницы Донецка.

Однако, несмотря на отчаянные атаки, выбить наших солдат с новых позиций им не удалось, и тогда по старой путинской традиции оккупанты решили отыграться на мирном населении.

Авдеевка - «идеальная жертва»

Город Авдеевка, 30-тысячный город-спутник Донецка, наверняка выглядел для Кремля своебразной «идеальной жертвой».

Попытка с помощью обстрелов устроить гуманитарную катастрофу в прифронтовом городе могла, по мнению россиян, привести к дестабилизации обстановки. Не секрет, что в начале войны часть местного населения Донбасса, находясь под влиянием российской пропаганды, винила в обстрелах не столько боевиков, сколько силы ВСУ, расквартированные в городе. Однако за три годы войны в Донбассе люди очень хорошо научились понимать, кто стреляет и откуда. А главное, жители Авдеевки знают не понаслышке, какая «сладкая жизнь» настала в Донецке после того, как там установилась «народная власть».

Удар по украинской металлургии и давление на Ахметова

Главным градообразующим предприятием Авдеевки является крупнейший в Европе коксохимической завод, на котором трудятся четыре тысячи человек.

В результате обстрелов боевиков были перебиты четыре линии электроснабжения завода. Если бы предприятие остановилась, то, по словам гендиректора предприятия Мусы Магомедова, "четыре тысячи человек остались бы без работы, а 80% бюджета города перестало бы существовать".

Специалистами коксохима в срочном порядке была проведена консервация. «Если остановится завод, если температуры упадут ниже 750 градусов, то дальше нужно будет только строить новый завод. А этот завод строило сорок тысяч человек в течение десяти лет! Сейчас такой завод никто в Украине не построит», - заявил в интервью РБК-Украина Муса Магомедов.

Невероятными усилиями АКХЗ удержал собственную генерацию электричества и подогрев воды для отопления города.

Также остановка АКХЗ угрожала остановкой крупнейших металлургических комбинатов Украины. По итогам 2016 года, коксохим произвел 2,6 млн тонн кокса - его доля в общеукраинском производстве составила 22%. На металлургические предприятия в 2016 году Авдеевский КХЗ поставил 2,4 млн. тонн кокса, в том числе на меткомбинат им. Ильича - 1,5 млн. тонн, "Азовсталь" - 0,5 млн. тонн, "Запорожсталь" и Енакиевский метзавод - по 0,2 млн. тонн.

То есть остановка комбината оставила бы без работы десятки тысяч людей в прифронтовом Мариуполе.

Не стоит забывать, что собственник АКХЗ, как и мариупольских металлургических гигантов, - Ринат Ахметов, который также является держателем 50 процентов «акций» в парламентской фракции «Оппоблока». По данным СМИ, после недавнего визита в Москву лидер «Оппоблока» Владимир Бойко привез требование включить в состав партии окончательно провалившегося с самостоятельными политическим проектами Медведчука. По инсайдерской информации, донецкое крыло Оппоблока выступило категорически против кооптации в состав партии кума Путина. Вплоть до выхода из Оппоблока донецкой фракции и создания собственной партии. Что делает перспективы образования пропутинского большинства в будущем парламенте Украины практическим непосильной задачей. Обстрелы коксохима, способные, как видим, похоронить всю горно-металлургическую империю Ахметова — могут сделать Рината Леонидовича сговорчивее в вопросе взятия Медведчука под крыло «Оппоблока» .

Донецк им не жалко

В Кремле также понимали, что обстрелы контролируемой Украиной Авдеевки и ожидаемую гуманитарную катастрофу будет сложно выдать за действия «украинской ДРГ». Для того чтобы смягчить удар по репутации боевиков и России, нужно было устроить ад и на территории «столицы республики». Благо, Донецк и Авдеевку разделяют считанные километры.

В итоге «операция прикрытия» почти удалась. Со времен 2014 года дончане не знали такого ужаса обстрелов. Разрушены десятки домов, во время страшных взрывов на донецком Мотеле и обстреле жилых районов Макеевки погибли не менее четырех человек, десятки людей были ранены.

Однако провокации с обстрелами были спланированы весьма грубо. В социальных сетях сотни сообщений дончан о том, что не только Авдеевка, но и сам Донецк обстреливался из Градов и минометов, которые были установлены прямо под окнами многоэтажных домов, школ и больниц.

Есть десятки видео, которые подтверждают, что Авдеевку и Донецк обстреливали российские оккупационные войска.

«Приведенный массив информации явно свидетельствует о том, что как минимум 31 января и 1 февраля 2017 года из района гипермаркета "Ашан" в контролируемом сепаратистами Донецке неоднократно осуществлялись пуски РСЗО. Положение мест пуска в глубине территории так называемой "ДНР", а также направление огня (Авдеевка) ясно указывает на то, какая сторона конфликта ответственна за эти атаки", - говорится в докладе следователей Bellingcat.

Также по Донецку наносили удары «Грады», расположенные в районе бывшего Западного автовокзала, Азотном, Смолянке, Донском, Автомагазине, Объездной дороги, магазина «Даки» в Макеевке.

«Сольет» ли Трамп Украину

Одной из версий обострения ситуации на Донбассе является его привязка к неким договоренностям, которые якобы имели место во время первого телефонного разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом.

Приход к власти в США новой администрации Трампа породил в правящих кругах России надежду о новом разделе Европы, о новой Ялте, согласно которой в обмен на сотрудничество на Ближнем Востоке американцы согласятся, чтобы Украина вернулась в российскую зону влияния.

Дональд Трамп действительно весьма прагматический политик и готов, как показали уже первые недели его правления, идти напролом к своим целям. Но в данном случае есть несколько "но".

Циничный миллиардер Трамп должен получить от России что-то замен. Важным для администрации нового американского президента становится политика сдерживания растущего экономического и военного могущества Китая. Но, как показала реакция Кремля на размещение китайских баллистических ракет возле российской границы, — Путин сегодня боится Поднебесную, как минимум, не меньше, чем Трампа. В конвенциональной войне Россия не сможет защитить свои дальневосточные и сибирские рубежи от двухмиллионной армии Китая с его вполне современным оружием. Ядерный потенциал Китая уже приближается к российскому, а в сегменте ракет средней дальности значительно превосходит потенциал своего северного соседа. То есть идти на разрыв с Китаем ради дружбы с Трампом для сегодняшней России просто смертельно опасно.

Также важным для внешнеполитических приоритетов Трампа является борьба с ИГИЛ. И тут Россия могла бы предоставить для американской администрации своих солдат в качестве необходимой для окончательной победы партию пушечного мяса. Однако есть одна проблема — Россия способна потянуть содержание на ближневосточном фронте, по оценкам военных экспертов, максимум одной полноценной дивизии. А это слишком мало для того, чтобы заслужить право на новую Ялту.

Ну и третье. Трамп не может «слить» Украину по той простой причине, что она ему не принадлежит. Он не может дать украинской армии приказ разойтись и прекратить борьбу за освобождение Донбасса. США в последние три года был союзником Украины, однако мы не получили от Америки ни одного образца летального оружия, а «американские» наемники воевали за Украину только в буйных фантазиях Захарченко и Плотницкого.

Напомним, что в 1939 году, согласно секретному протоколу Молотова-Риббентропа, Финляндия должна была пополнить ряды советских республик СССР. Однако этого не произошло, несмотря на договоренности Гитлера и Сталина, потому что финский народ имел по этому поводу собственное мнение, а также готов был защищать страну с оружием в руках.

То, что слухи о «перезагрузке» отношений США и России явно сильно преувеличены, демонстрируют еще один факт.

Назначенная уже Трампом постоянным представителем США при ООН Никки Хейли, выступая 2 февраля в Совете Безопасности, четко заявила: «Крым — это часть Украины. Введенные нами санкции, касающиеся Крыма, останутся в силе, пока РФ не вернет Украине контроль над полуостровом».

Когда закончится война

Президент Беларуси Александр Лукашенко был некогда одним из кумиров украинской аудитории, которую стало принято называть ватной. На этой неделе он из Минска очень хорошо увидел то, что до сих пор отказывается понимать и признавать некоторая часть наших сограждан. «Нам независимость очень дешево досталась: все народы воевали, сегодня воюет наша братская Украина», - сказал Лукашенко.

Война за независимость США против сильнейшей державы мира конца 18 века Англии — продолжалась восемь лет. Нидерланды боролись за свободу против самой сильной державы Европы 16 века — Испании целых 43 года. Обе страны после обретения независимости стали передовыми государствами современного им мира.

Сколько лет будет продолжаться украинская война за независимость против сильнейшей военной державы Европы? Одному Богу известно. Эскалация в Авдеевке лишний раз продемонстрировала, что путинская Россия никогда не смирится с существованием независимой Украины.

Точно можно сказать только одно — до полной и безоговорочной победы. А приблизить ее мы можем, только помогая нашей армии в святой и героической борьбе за свободу Украины.

Источник 0629.