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Как блокада изменит жизнь украинцев: рост цен, новый курс доллара и сокращение темпов роста ВВП
За прошлый год бюджет Украины получил более 32 млрд грн налогов от предприятий на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей. На неподконтрольной территории остались крупные металлургические заводы и шахты. Часть продукции экспортировали, пополняя валютную выручку страны, остальное перевозили на подконтрольную территорию Украины. На сырье из «ДНР» и «ЛНР» работали тепловая генерация (половина всех ТЭЦ и ТЭС) страны и некоторые металлургические предприятия. На прошлой неделе СНБО по просьбе президента Петра Порошенко запретил транспортное сообщение с неподконтрольной территорией. Такое решение, как пишет «Сегодня.ua», стало ответом на незаконную «национализацию» украинских предприятий на территории «республик» и эскалацию ситуации на востоке страны.
Кабмин и Национальный банк пересмотрели макроэкономические показатели на этот год: блокада повлияет на платежный баланс, инфляцию, динамику ВВП. Как пояснили в Минфине, в связи с новыми макроэкономическими показателями Совет директоров МВФ перенес решение о предоставлении Украине очередного кредитного транша. Решение должны были принять уже на этой неделе. Конкретные сроки в Нацбанке не называют, однако украинская сторона ожидает, что деньги выделят до конца этого месяца. Издание выяснило, как блокада изменит жизнь украинцев.
Цены вырастут, но незначительно
По прогнозу НБУ: инфляция по итогам года достигнет 9.1%
По прогнозу Минфина: инфляция по итогам года достигнет 9,6-16,6%
Кабмин заложил инфляцию на уровне 8,1% в бюджете на этот год. Такой же прогноз давали и в Национальном банке. Именно Нацбанк отвечает за уровень инфляции в стране – в этом году ведомство внедрило политику инфляционного таргетирования (НБУ корректирует учетную ставку, тем самым влияя на показатель инфляции).
В результате блокады Донбасса, снижения темпов роста ВВП и сокращения экспортной выручки, НБУ прогнозирует рост цен по итогам 2017-го на 9,1%, об этом говорится в обновленном прогнозе, опубликованном на сайте ведомства. Учитывая, что погрешность в изначальном прогнозе составляла +/- 2 процентных пункта (п.п), по расчетам НБУ, блокада на рост цен повлияет незначительно.
В то же время Министерство финансов озвучивает более пессимистический прогноз. По их подсчетам, рост цен увеличится от 1,5 до 8,5% п.п. То есть, к концу года совокупная инфляция может достичь от 9,6 до 16,6%.
Согласно закону «Об индексации денежных доходов населения», социальные стандарты должны повышать как минимум на уровень инфляции. В этом году в бюджете заложен рост минимальной пенсии и прожиточного минимума на 10,1% (индексацию рассчитывали с учетом инфляции на уровне 8,1%). При этом минимальную зарплату в январе 2017-го подняли в 2 раза – повышать ее, по словам премьер-министра Владимира Гройсмана, в этом году больше не планируют.
Если рост инфляции по итогам года достигнет 16,6%, а уровень индексации Кабмин не пересмотрит, украинские пенсионеры станут беднее как минимум на 6,5%.
Темпы роста ВВП замедлятся
По прогнозам НБУ: ВВП вырастет на 1,9%
По прогнозам Минфина: ВВП вырастет на 1,5-0,8%
В этом году рост ВВП Украины должен был достичь 2,8%. Блокада Донбасса, как говорится в прогнозе НБУ, снизит этот показатель до 1,9%. «Влияние блокады на ВВП составит минус 1,3 п.п. Частично этот эффект будет компенсирован улучшенными условиями торговли, большим урожаем, более высоким спросом внешнеторговых партнеров», – пояснил в интервью ЭП директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук.
Министр финансов Александр Данилюк во время инвестиционной конференции Dragon Capital заявил: темпы роста ВВП в результате блокады могут замедлиться на 1,3 п.п. при позитивном сценарии, и на 2 п.п. при негативном. Позитивный сценарий, отмечают в НБУ, учитывает переход украинских предприятий, которые раньше использовали сырье из неподконтрольной территории, на альтернативные энергоносители.
Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко уверен: для реального роста динамика ВВП Украины должна как минимум соответствовать росту мировой экономики. Согласно прогнозу МВФ, мировая экономика в 2017-м вырастет на 3,4%. При позитивном сценарии, Украина отстанет от мировой экономики в этом году еще на 1,5%, а при негативном – на 2,9%.
Экспортная выручка сократится, а давление на гривню увеличится
По прогнозу НБУ: блокада на курс не повлияет
По прогнозу Кабмина: курс доллара к концу года достигнет 30,2-32,8 грн
В бюджете на этот год заложен курс доллара на уровне 27,2 грн. В Национальном банке уверены: блокада на валютный рынок не повлияет. Потери экспортной выручки должны составить около 1,8 млрд долл., однако высокие цены на внешних рынках компенсирует потерю как минимум 1 млрд долл.
«Негативный эффект из-за блокады во многом нивелируется более высокими ценами на внешних рынках по сравнению с теми, которые мы закладывали в январе, на наши основные экспортные товары — руду, металлы. Благоприятная ценовая конъюнктура компенсирует порядка 1 млрд долл. потерь от блокады для платежного баланса. Остальную часть этого шока для платежного баланса смягчит Нацбанк за счет того, что уменьшит объемы покупки валюты для пополнения резервов», – рассказал в интервью ЭП Сергей Николайчук.
В то же время в Кабмине, по данным РБК, прогнозируют девальвацию национальной валюты на 3 – 5,6 грн за доллар. «Влияние блокады на обменный курс гривни будет ограниченным. Ухудшение ситуации с платежным балансом в первую очередь будет отображаться на объемах чистой покупки валюты на рынке для пополнения резервов», – говорится в заявлении НБУ.
В связи с блокадой оценка дефицита текущего счета платежного баланса на 2017 год ухудшена с 3,5 до 4,3 млрд долл., а на следующий – с 3,4 до 4,3 млрд долл. Также снизился прогноз объема международных резервов Украины на конец 2017 года с 21,3 до 20,8 млрд долл., а на конец 2018 года – с 27,1 до 25,9 млрд долл.
Отметим, по итогам прошлого года, общая экспортная выручка Украины составила 36,3 млрд долл., более 7 млрд от этой суммы – экспорт металлопродукции. На совещании в Кабмине президент Объединения предприятий «Укрметаллургпром» Александр Каленков оценил потери от блокады в 3,5 млрд долл. В то же время в Министерстве финансов подсчитали: потери могут составить от 1,2 до 2 млрд долл. экспортной выручки.
К чему приведет блокада Донбасса: мнения экспертов
«Полностью поменялась макроэкономическая картинка в Украине. Под вопросом оказался экономический рост, дефицит государственного бюджета, соотношение государственного долга к ВВП», – рассказывает Олег Устенко. По словам эксперта, до решения о блокаде Донбасса Украина нуждалась в 5 млрд долл. внешнего финансирования, на данный момент эта сумма значительно увеличилась. «Чтобы получить внешнее финансирование в первую очередь нужно сотрудничество с МВФ, без него найти эту сумму будет возможно, но крайне сложно», – рассказывает исполнительный директор Международного фонда Блейзера.
Олег Устенко считает: из-за блокады инфляция в Украине увеличится как минимум на 2 процентных пункта. Кроме того, Нацбанку будет «крайне сложно удержать курс доллара в пределах 30 гривен».
В то же время замдиректора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова уверена, что блокада на курс гривни не повлияет. «Несмотря на то, что блокада продолжается достаточно давно, курс доллара реагирует на нее достаточно вяло. За последние две недели гривня даже укрепилась к доллару на 0,4%. Мы полагаем, что транспортная блокада существенного влияния на валютный курс не окажет, так как обострение ситуации на востоке Украины, по всей видимости, отыграно рынком», – считает Наталья Мильчакова. При этом эксперт отмечает: укрепление гривни в условиях блокады также невозможно.
Эксперт по вопросам финансовой политики Института общественно-экономических исследований Антонина Дешко добавляет: последнее время украинский валютный рынок демонстрирует «чудеса устойчивости». Национальная валюта колеблется на протяжении последнего месяца в пределах 27,18 (максимальное значение 2 марта) до 26,18 (минимальное значение 13 марта) грн за доллар.
Рассчитывать, что сокращения валютной выручки из-за блокады неподконтрольной территории удастся полностью перекрыть за счет других источников, «слишком оптимистично», уверена эксперт.
«Но следует учитывать и тот факт, что у отдельных субъектов хозяйствования (в первую очередь тех, которые находятся на оккупированной территории) будут снижены потребности в валюте. То есть возникает определенная вероятность в том, что рынок сам себя сбалансирует, и дополнительных вливаний (в крупных размерах) со стороны Национального банка не потребуется», – добавляет Антонина Дешко.
По оценкам президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, блокада может привести к сокращению ВВП на 5%. Это может полностью нивелировать прогнозируемый рост экономики в этом году. «Я думаю, мы можем потерять приблизительно до 5% ВВП. Кроме того, если будет падать экспортная выручка, доллар будет значительно выше 27 грн, скажем так. Не хочется пугать людей», – рассказывает экономический эксперт.
Источник Донецкие новости.
Теги: Донбасс, ВВП, блокада, изменение, цены
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