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Падение экономики и уровня жизни – государственная политика Украины?
Блокада неподконтрольного Донбасса, ведущая к снижению макроэкономических показателей и росту тарифов – это уже не проблема, которую нужно решать силами СБУ и Национальной гвардии, а официальная государственная политика Украины. Такой вывод делает политический экспертАлексей Красноперов.
Анализируя потери, которые несет Украина после судьбоносного решения СНБО от 15 марта, Красноперов обратил внимание на такой факт: кроме удара по активам Рината Ахметова — «Метинвест» и «ДТЭК» — блокада лишила работы около 20 тысяч граждан.
«Первые итоги блокады от Госстата шокируют: промышленность — минус 4,6%, добыча угля — минус 25,9%, добыча металлических руд — минус 11,7%, металлургия — минус 4,3%, машиностроение — минус 1,4% (цифры по отношению к февралю 2016 года). Луганская область — спад 29%, Донецкая — вниз на 10%, Днепропетровская — меньше на 9%, Одесская — минус 3%, Харьковская — минус 2%. По итогам февраля 2017 года Украина впервые за 25 лет независимости покинулатоп-10 ведущих мировых производителей стали», — пишет эксперт.
По данным «Метинвеста», за 2016 год предприятия группы перечислили в бюджеты разных уровней Украины 1 миллиард 600 миллионов гривен, сообщает Красноперов.
«Подсчитали — прослезились», — так охарактеризовал эксперт общее направление экономических оценок. Кстати, это редкий случай, когда самые разные эксперты демонстрируют редкое единение в оценке происходящего.
«Большинство экономистов и политологов говорят о макроэкономических показателях: ВВП, валютная выручка, промышленное производство, и лишь Виктор Медведчук рассматривает негативы от прекращения торгово-экономических связей между Украиной и ОРДЛО в первую очередь с точки зрения социальных последствий», — отметил эксперт.
По мнению Красноперова, если расшифровать оценки Медведчука, получается, что блокада ударит по уровню жизни миллионов простых украинцев, в первую очередь за счет роста тарифов на услуги ЖКХ. Ведь импортный уголь стоит в 1,7 раза дороже, чем антрацит с Донбасса.
«Тарифный тупик, в который загоняет Украину власть, спровоцирует инфляцию, девальвацию гривны и рост тарифов – а это подстегнет рост недовольства в народе и станет катализатором социального напряжения. Если исходить из интересов Украины как государства и простых украинцев, блокада не дает никаких преимуществ, зато несет массу негативов. Хотели как лучше, а получилось как всегда», – подводит итог Красноперов.
Источник from-ua.com
Теги: экономика, Украина, Донбасс, ВВП, СБУ, блокада, ДНР, ЛНР
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