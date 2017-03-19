Активисты блокады похитили уголь на 1,4 млн грн, – Укрзализныця

19.03.2017 21:40

Из поезда, захваченного участниками блокады Донбасса, похищен уголь на сумму 1,4 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Донецкого регионального филиала «Укрзализныци».

По данным Донецкой железной дороги, 330 тонн сортового угля было похищено из поезда, который в течение месяца удерживался участниками блокады в районе станции Кривой Торец (пгт Щербиновка Торецкого горсовета). В трех вагонах груз отсутствовал полностью, а в 14 вагонах уголь был украден частично. По оценкам железнодорожников, общая сумма стоимости украденного груза составляет примерно 1,4 млн грн. Кроме того, путейцы заявляют и о повреждении самого локомотива.

«Региональный филиал "Донецкая железная дорога" выявил крупную недостачу груза в поездах которые были заблокированы неизвестными лицами 10 февраля на участке Скотоватая-Фенольная-Кривой Торец. После восстановления движения через ст. Кривой Торец 13 марта рабочими железной дороги был осуществлен обзор локомотива, вагонов и груза в вагонах. В локомотиве были обнаружены повреждения в виде отсутствия помехоподавляющего дросселя, электрокабелей, стекол выдвижного окна, 4 огнетушителей и разоборудованного кресла в кабине машиниста № 2», – говорится в сообщении.

Обо всех фактах Донецкая железная дорога сообщила в полицию Донецкой области.

Источник dnews.dn.ua