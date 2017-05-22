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ТОП 5 правил профілактики викривлення хребта
22.05.2017 13:30
Як попередити остеопороз? Детальніше читайте у "Країні Здоров'я".
Найбільш шкідлива звичка для здоров'я ваших кісток - це куріння. Навіть пасивне куріння автоматично визначає вас в групу ризику.
Для зміцнення хребта найкраще займатися йогою. Йога розвиває почуття балансу і знижує ймовірність падінь в більш зрілому віці.
Після 30 років дуже важливо споживати достатню кількість кальцію, щоб зберегти здоров'я і міцність кісток на довгі роки.
Теги: Донбасс, здоровье, советы, позвоночник
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