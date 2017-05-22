ТОП 5 правил профілактики викривлення хребта

22.05.2017 13:30

Як попередити остеопороз? Детальніше читайте у "Країні Здоров'я".

Найбільш шкідлива звичка для здоров'я ваших кісток - це куріння. Навіть пасивне куріння автоматично визначає вас в групу ризику.



Для зміцнення хребта найкраще займатися йогою. Йога розвиває почуття балансу і знижує ймовірність падінь в більш зрілому віці.



Після 30 років дуже важливо споживати достатню кількість кальцію, щоб зберегти здоров'я і міцність кісток на довгі роки.

Якщо у вас непереносимість лактози, і ви не можете їсти сир і молочні продукти, поповните запас кальцію, включивши в свій раціон свіжий шпинат.



У період менопаузи бажано провести профілактичне медичне обстеження, щоб виявити, чи є у вас схильність до розвитку остеопорозу.



